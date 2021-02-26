Зачем воде искусственный интеллект?

Точное прогнозирование и своевременная обработка информации поможет избежать серьезных последствий при стихийных бедствиях. Коллаж: Дмитрий ПОЛУХИН

Искусственный интеллект все больше проникает в нашу жизнь, но многие новых технологий побаиваются. Подогревают страх фантастические фильмы, где монстры, созданные на основе искусственного интеллекта, захватывают мир, не оставляя в нем места человеку.

Однако общий комфорт за счет таких процессов существенно повысился. В онлайне нет очередей, документы оформляются дистанционно, решить важные вопросы с партнерами можно моментально, находясь на разных континентах. Очевидно, что искусственный интеллект не мешает нам жить, а помогает.

- Точно так же он будет помогать и в управлении водными ресурсами, - говорит руководитель управления проектов цифровой трансформации Росводресурсов Андрей Варнавский. - Моментальная обработка огромных объемов информации поможет специалистам быстрее принимать решения. Время - важнейший фактор эффективного управления. Предоставить взвешенные грамотные рекомендации - задача цифрового разума.

Гидрокаркас России - это более 5 млн рек, озер и водохранилищ. Искусственный интеллект возьмет на себя функцию прогнозирования ситуаций за счет исторических данных, географического положения объекта, его происхождения, состояния вод, количества осадков, функционирования гидротехнических сооружений и так далее. Все это позволит предсказать, как поведет себя та или иная река, например, при малоснежной зиме.

Вспомним недавнее жуткое наводнение в Иркутской области, когда небольшая река Ия в одно мгновение прорвала защитные дамбы и вода стремительным потоком накрыла город. При наличии точного прогноза и моментального поступления информации об изменении уровней рек, многих жертв стихии, которая оборвала десятки жизней, можно было бы избежать.

- Сейчас все данные в систему вносятся людьми, что не исключает ошибки, - объясняет Андрей Варнавский. - Наша задача - добиться, чтобы информация поступала автоматизированным способом с помощью датчиков.

По словам Варнавского, работа над поставленной задачей уже идет. В Росводресурсах началась реформа службы оперативных дежурных. В идеале эта служба должна сосредоточиться именно на процессах принятия и реализации решений. А обмен информацией внутри системы должен происходить без участия человека. Это существенно повысит эффективность работы системы в целом.

Нам, как водопользователям, от цифровизации тоже есть выгода. Это и питьевая безопасность, и чистые водоемы.

Кроме того, цифровая трансформация управления водными ресурсами и объединение данных в одну систему должна дать толчок для развития различных любопытных сервисов. Так называемых стартапов. Например, мобильное приложение для рыбаков покажет, где и какая рыба сегодня клюет. Думаете, это фантастика? А вот и нет. Подобная система будет абсолютно реальной при условии, что все водные данные будут находиться в одной системе и к ним можно будет получить доступ.