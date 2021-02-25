Без Акинфеева, но с Промесом: В пятницу после зимней паузы возобновляется чемпионат России по футболу.

В субботнем матче против «Локомотива» не будет играть вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Первыми в пятницу сыграют аутсайдеры «Ротор» и «Тамбов», который из-за финансовых проблем чуть не снялся с чемпионата.
А вверху турнирной таблицы ЦСКА и «Спартак» попытаются догнать «Зенит». Напомним, что в этом году в Лигу чемпионов попадает напрямую только одна команда из России, так что теперь «золото» чемпионата страны ценно вдвойне.
Из последних новостей: в субботнем матче против «Локомотива» не будет играть вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Об этом на своем сайте сообщил сам армейский клуб. «После кубкового матча со «СКА-Хабаровск» капитан ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ. Наш вратарь был изолирован от команды, находится под контролем врачей клуба, которые в данный момент проводят необходимые обследования».
А чуть позже армейцы сообщили, что возвращают из аренды до конца чемпионата своего другого голкипера, Илью Памазуна. Неужели с Акинфеевым что-то серьезное, волнуются болельщики.
Ну а «Спартак» вчера провел пресс-конференцию с Квинси Промесом, который спустя 2,5 года вернулся в стан красно-белых.
Турнирная таблица
И/О
1 Зенит 19/41
2 ЦСКА 19/37
3 Спартак 19/35
4 Сочи 19/33
5 Ростов 19/32
6 Динамо 19/30
7 Краснодар 19/30
8 Локомотив 19/28
9 Рубин 19/28
10 Ахмат 19/26
11 Химки 19/25
12 Урал 19/21
13 Ротор 19/14
14 Арсенал 19/14
15 Уфа 19/13
16 Тамбов 19/13
Расписание матчей 20-го тура чемпионата РПЛ
26 февраля: «Тамбов» - «Ротор».
27 февраля: «Химки» - «Уфа»; «Зенит - «Ростов»; «Сочи» - «Арсенал»; «Локомотив» - ЦСКА.
28 февраля: «Спартак» - «Рубин»; «Ахмат» - «Динамо»; «Краснодар» - «Урал».