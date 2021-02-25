Китай победил бедность. Чему у него может научиться Россия

Председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что в стране побеждена нищета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайские власти похвастались очередным достижением. На этот раз речь не о грандиозном сооружении или численности населения, а о уровне жизни народа. Председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что в стране побеждена нищета.

«Комсомольская правда» разбиралась, как нашим соседям удалось этого добиться, и чему Москва может научиться у Пекина.

ДОСТИЖЕНИЕ ИЛИ ХИТРОСТЬ?

8 лет назад за чертой бедности жило почти 100 млн китайцев. Теперь 832 района и 128 тысяч беднейших деревень перешли на новый уровень благосостояния.

- Трудная задача ликвидации бедности решена, вопрос с нищетой полностью решен, нищета в региональном масштабе преодолена. Совершено еще одно историческое чудо! — рапортовал Си Цзиньпин.

«Полная победа» обошлась китайской компартии в 1,6 трлн юаней (около 247 млрд долларов), при этом неясно, сколько потребуется средств для поддержания ситуации на достигнутом уровне. Но пока Поднебесная торжествует, убежденная, что низвержение нищеты «войдет в историю», как еще одно китайское чудо.

Омрачают торжество международные эксперты. Они уверены, что власти Китая лукавят. Все дело, как говорил Сталин, в методике подсчета. В КНР крайней бедностью считается уровень дохода меньше 4 тысяч юаней (620 долларов или 45 тысяч рублей) в год или 1,69 доллар в день. Эта планка ниже той, что установил Всемирный банк - 1,90 доллар в день. Исходя из этого, китайские крестьяне должны были бы получать более 7,5 тысяч юаней в год (85 тысяч рублей).

Кстати, аналогичные процесс идут и в России, хотя, конечно, до полной победы над нищетой нашей стране далеко. Но если в 1990-х по методике Всемирного банка к малоимущим можно было отнести до 64 млн россиян, то сейчас таковых порядка 5 млн.

СРЕДНЕЗАЖИТОЧНОЕ ОБЩЕСТВО

Борьбу с бедностью Китай ведет более 40 лет. В конце 70-х годов, после смерти Мао Цзедуна, «архитектор китайских реформ» Дэн Сяопин представил экономическую программу, получившую название «Политика реформ и открытости». Кроме модернизации экономики, она предполагала борьбу с бедностью. Но не за счет увеличения выплат, а благодаря введению зарплатного минимума (сумма меньше 5 тысяч юаней не облагается налогом, с нее не платят отчисления), выплаты пенсий. Также сыграла особую роль урбанизация Китая, которая привела к тому, что сейчас более 60% китайцев живут в городах.

Си Цзиньпин подхватил знамя искоренения нищеты. О том, что борьба продолжается он впервые заявил в 2013 году во время поездки в провинцию Хунань. Он объявил, что малообеспеченные слои населения и слаборазвитые районы должны вступить в общество всеобщей средней зажиточности.

Это понятие Си использовал снова в 2017 году, обещая построить в Китае «среднезажиточное общество» к 2035 году.

По данным Всемирного банка, значительный экономический рывок избавил от нищеты более 850 млн человек. К 2003 году доходы крестьян выросли со 134 до 2625 юаней.

ДОРОГИ СОЦИАЛИЗМА

- Победа бедности - это победа нормального развития Китая. После смерти Мао экономическое состояние страны было ниже, чем у некоторых стран Африки, ВВП Китая был чуть больше, чем у маленького Тайваня, - напоминает китаевед, публицист Николай Вавилов. - За эти годы ВВП увеличился в 50 раз.

По его словам, успешная борьба с бедностью удалась Китаю благодаря социалистическому курсу, прописанному в конституции. Он предполагает, что сверхдоходы корпораций перераспределяются на нужды внутренних районов страны. Наиболее бедными считались западные и центральные провинции.

В первую очередь эти средства вкладываются в создание инфраструктуры: строительство дорог, создание социальных объектов (больниц, школ и т.д.), обеспечение электроэнергией, проведение связи и интернета.

- Победа бедности - бесспорный успех Китая, - уверен Вавилов. Однако без пропагандистского шага здесь не обошлось. И объявление о всеобщей победе играет на руку правящей партии сразу по двум направлениям. - Во-первых, в июле 2021 года будет отмечаться 100-летие Коммунистической партии Китая. Во-вторых, это сообщение поможет предотвратить риск образования повышенной социальной нестабильности на фоне тяжелых последствий пандемии, которые были залиты деньгами.

КНР - ВСЕМ РЕБЯТАМ ПРИМЕР

Во время своего выступления Си Цзиньпин отметил, что Поднебесная внесла особый вклад в международную борьбу с бедностью.

- За этот период Китай внес 70% в глобальную борьбу по искоренению нищеты, - заметил лидер КНР.

- Странам Латинской Америки, Африки и даже Азии, например, Непалу или Бангладешу, Китай показал пример успешной борьбы с бедностью, - считает Вавилов.

В Кремле также отреагировали на успехи Китая, отметив, что борьба с бедностью ведется и в России.

- Да, не все получается. Различные факторы иногда серьезно мешают в этой работе. Но никто руки опускать не собирается, и работа эта будет продолжаться, - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Тема борьбы с бедностью, не с нищетой, является абсолютнейшим приоритетом руководства нашей страны: президента Путина, правительства.

ЕДИНСТВО СПАСЕТ РОССИЮ

Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов уверен, что методика, к которой прибегнул Китай в борьбе с бедностью, универсальна и подходит для России.

- Китайская модель заключается в перераспределении ресурсов от богатых бедным. Это причина возмущения прозападно настроенных, типа Гонконга - «почему мы должны кормить бедных уйгуров?» Такая риторика характерна и для других стран, в том числе России. «Москва богатая, потому что работает и не ленится, а вы бедные и ждать вам нечего», - поясняет Колташов. - Не могу сказать, что Китай победил бедность, но он искоренил ее как региональное явление, ликвидировал нищенствующие провинции.

По его словам, в России необходимо пропорционально распределять все налоговые поступления и доходы между регионами, соблюдать единые бюджетные нормы, чтобы зарплата учителя в Москве не отличалась от зарплаты в регионах.

- Мы должны стать унитарным государством, а не федерацией. Федерация должна остаться на культурном уровне в регионах. Только унитарное устройство позволит подтягивать отстающие регионы на должный уровень, - полагает экономист.

Преобразование и оптимизация всей финансовой и экономической системы России только предстоит и на сколько этот процесс растянется предугадать сложно.

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