Анекдоты: Приемщик ломбарда первым узнал, что его квартиру обокрали

Мальчик, которого на пасеке укусила коза, перестал верить в логику.

* * *

Сейчас котам в лотки насыпают наполнитель, а раньше клали газеты. Поэтому современные коты так плохо ориентируются в политической ситуации.

* * *

У моего знакомого Миши брат-близнец записан в телефоне как «Коля Запчасти».

* * *

В баре звонит телефон. Перед тем как снять трубку, бармен оглядывает зал и спрашивает:

- Ну и кого из вас сегодня нет у нас?

* * *

В Одессе:

- Соломончик, а шо это вы всегда покупаете четное количество цветов?

- Очень просто. Просишь 6 роз, на тебя сочувственно смотрят и делают-таки большую скидку. Очень удобно: три розы - жене, три - любовнице...

* * *

- Меня зовут Николай Иванович, я буду вашим руководителем и научу вас всему, что должен уметь специалист на вашей должности. Прежде всего забудьте ту чушь, которую вам несли в университете.

- Николай Иванович, но в университете вы преподавали мне технологию?

- Это не отменяет сказанных мною слов. В университете мне платили за часы начитанных лекций, а здесь за качественную работу моих сотрудников.

* * *

Жена из кухни кричит мужу:

- Милый, тебе понравится такое блюдо: «Отборные куски оленины и косули под легким ананасовым соусом в изумительном прозрачном бульоне из цесарки»?

- О-о-о, любимая! Ты это нам сейчас приготовишь?

- Нет, это я прочитала надпись на консервной банке кошачьего корма, которую нашему Мурзику купила.

* * *

Открылась новая служба знакомств по телефону.

- Алло, девушка?

- Да!

- А можно с вами познакомиться?

- Конечно, только опишите себя...

- Я невысокий, толстый, небритый урод!

- Витька, ты, что ли?!

* * *

Я уступаю женщинам место, говоря им «Садитесь», где бы я ни был. Но не потому, что я вежливый, а потому, что люблю указывать, что им делать.

* * *

Хороший парфюм как бы напоминает нам, что деньги таки пахнут.

* * *

- А вы правда сантехник?

- Правда!

- А скажите что-нибудь на своем, на сантехническом.

- Это, блин, какой криворукий урод тут вам так все сделал?!