Анекдоты: Приемщик ломбарда первым узнал, что его квартиру обокрали

Мальчик, которого на пасеке укусила коза, перестал верить в логику.
* * *
Сейчас котам в лотки насыпают наполнитель, а раньше клали газеты. Поэтому современные коты так плохо ориентируются в политической ситуации.
* * *
У моего знакомого Миши брат-близнец записан в телефоне как «Коля Запчасти».
* * *
В баре звонит телефон. Перед тем как снять трубку, бармен оглядывает зал и спрашивает:
- Ну и кого из вас сегодня нет у нас?
* * *
В Одессе:
- Соломончик, а шо это вы всегда покупаете четное количество цветов?
- Очень просто. Просишь 6 роз, на тебя сочувственно смотрят и делают-таки большую скидку. Очень удобно: три розы - жене, три - любовнице...
* * *
- Меня зовут Николай Иванович, я буду вашим руководителем и научу вас всему, что должен уметь специалист на вашей должности. Прежде всего забудьте ту чушь, которую вам несли в университете.
- Николай Иванович, но в университете вы преподавали мне технологию?
- Это не отменяет сказанных мною слов. В университете мне платили за часы начитанных лекций, а здесь за качественную работу моих сотрудников.
* * *
Жена из кухни кричит мужу:
- Милый, тебе понравится такое блюдо: «Отборные куски оленины и косули под легким ананасовым соусом в изумительном прозрачном бульоне из цесарки»?
- О-о-о, любимая! Ты это нам сейчас приготовишь?
- Нет, это я прочитала надпись на консервной банке кошачьего корма, которую нашему Мурзику купила.
* * *
Открылась новая служба знакомств по телефону.
- Алло, девушка?
- Да!
- А можно с вами познакомиться?
- Конечно, только опишите себя...
- Я невысокий, толстый, небритый урод!
- Витька, ты, что ли?!
* * *
Я уступаю женщинам место, говоря им «Садитесь», где бы я ни был. Но не потому, что я вежливый, а потому, что люблю указывать, что им делать.
* * *
Хороший парфюм как бы напоминает нам, что деньги таки пахнут.
* * *
- А вы правда сантехник?
- Правда!
- А скажите что-нибудь на своем, на сантехническом.
- Это, блин, какой криворукий урод тут вам так все сделал?!