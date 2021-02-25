Последняя воля: Британец спустил умершего отца в канализацию

Кевин пожелал, чтобы его останки смешали с пенным напитком и слили в водосточную решетку рядом с его любимым пабом «Холлибуш»

Незадолго до своей смерти 66-летний мистер Кевин МакГлинчи из Ковентри обратился к своим детям — сыну Оуэну и дочери Кэссиди с весьма неожиданной просьбой.

Пожилой британец, собрав домочадцев в семейной гостиной, поведал, что после смерти хотел бы иметь возможность «путешествовать по городу и приходить в гости ко всем своим местным знакомым через канализацию под землей».

Он даже выбрал конкретный метод достижения столь экстравагантной цели. Кевин пожелал, чтобы его останки смешали с пенным напитком и слили в водосточную решетку рядом с его любимым пабом «Холлибуш».

После его смерти родственники решили исполнить просьбу и в точном соответствии с данными инструкциями, ни на секунду не усомнившись в ее адекватности.

На опубликованном на днях видео Оуэн держит урну с прахом своего отца, берет ложку и засыпает пепел в пинту пива.

После перемешивания, сын произносит небольшую речь. «Как бы безумно это не звучало, это последнее желание, которое он когда-либо хотел, спуститься в этот сток и остаться здесь навсегда», - говорит он. После чего под ликование и одобрительные возгласы участвовавших в «церемонии» Оуэн берет кружку и выливает ее содержимое в решетку ливневой канализации.

По словам Оуэна, отец много раз говорил, что хотел бы, чтобы его прах смыли в канализацию. Но когда он понял, что неизлечимо болен, он дал понять детям, что все это были не шутки. В пабе «Холлибуш» Кевин МакГлинчи был один из завсегдатаев, так что хозяин был не против небольшой церемонии.

Сообщений о призраке, который появлялся бы из канализации, в Ковентри пока не зафиксировано.