В Саратове появится еще больше огней и архитектурных красот

Проект бюро Citymakers

В скором времени центр города будет не узнать. Он похорошеет, помолодеет и преобразуется в результате проведенного открытого масштабного конкурса на лучшие архитектурно-градостроительные проекты комплексного развития территорий центральной части муниципального образования «Город Саратов». Здесь изменится ландшафт, появятся новые транспортные развязки и благоустроенные районы, будет перестроен аэропорт. Серьезная реконструкция коснется мемориального комплекса «Парк Победы» на Соколовой горе, Зеленого острова, Глебучева оврага и острова Покровские пески.

Жюри выбрало двух из пяти финалистов – консорциумы под руководством бюро Citymakers (Россия) и KARRES EN BRANDS (Нидерланды). Они-то и разработали оригинальные архитектурно-градостроительные проекты, которые будут воплощены на указанных территориях и объектах.

Но изначально для участников творческого соревнования на основании пожеланий жителей и экспертного сообщества были разработаны технические задания. Значит, представления жителей Саратова о том, как должен выглядеть родной город, могут получить конкретную качественную материализацию. И это уже здорово само по себе.

«Открытый международный конкурс – важное событие не только для Саратова, но и для России в целом. Такие масштабные проекты вызывают интерес у международного профессионального сообщества — об этом свидетельствует тот факт, что заявки для участия в конкурсе подали 67 команд из 24 стран. На первом отборочном этапе оценивалось портфолио команд и были определены 5 участников. Разработанные ими концепции были анонимно рассмотрены профессиональным жюри – каждая из работ была представлена под случайным номером, без упоминания названия компании-разработчика. Какая концепция в итоге победит и будет предложена для реализации в столице Саратовской области – решат сами жители», - рассказал заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов.

Однако предстоит еще выбрать главного победителя. Он определится путем общего голосования жителей на сайте конкурса до 11 марта включительно, где будет открыта онлайн-выставка. Посетители сайта смогут ознакомиться с идеями финалистов и выбрать для себя наилучший из двух проектов.

Проект бюро KARRES EN BRANDS

Старт голосованию жителей дал председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

«Проведение этого конкурса – объективный пример международного сотрудничества, нацеленного на улучшение качества жизни в городах. Это позволит столице нашего региона войти в число современных городов, ориентированных в своем развитии на поддержку человеческого ресурса», - подчеркнул он.

Важно также отметить, что по инициативе председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина и губернатора Саратовской области Валерия Радаева, ДОМ.РФ разрабатывает стратегию пространственного и социально-экономического развития Саратовской агломерации до 2030 года. То ли еще будет.