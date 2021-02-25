Всем спорт: Пес занимается с хозяйкой, чтобы похудеть к весне Фото: кадр с видео

Животные со временем становятся похожи на своих владельцев. И если не внешне, то общие интересы у них точно появляются.

Тому пример этот веселый пес. Пока хозяйка занимается физкультурой, чтобы привести себя в форму к весне, собачка не отстает.

Все честно: вместе наели лишние килограммы, вместе их и побеждать. И, надо сказать, собачка оказалась пластичнее хозяйки. Упражнение на растяжку ей дается легче, она буквально растекается по полу.

Смешное спортивное видео стало очень популярно в Сети. Пользователи по достоинству оценили спортсменок, пишет Ридус.

«Ахаха, он так смешно в конце разлегся. А мой кот высокомерно наблюдает за упражнениями», - шутят в комментариях пользователи.

А некоторые пытаются воззвать к своей силе воли и заставить себя тренироваться.

«Даже песель делает по утрам зарядку, а ты нет», - шутят пользователи.