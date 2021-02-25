Переживет ли Пашинян свой Хасавюрт

Карабах Пашиняна – это наш Хасавюрт, за которым Россию ждал «парад суверенитетов» и развал на удельные княжества Фото: REUTERS

Уверенные клятвы в том, что «никакого переворота я не допущу» из уст человека, который сам пришел к власти на волне путча, всегда звучат не очень убедительно. Я помню похожую ситуацию, когда в результате госпереворота на Тахрире к власти в Египте пришли исламисты. А потом, несмотря на всю их напускную уверенность в себе, были в течение нескольких дней свергнуты военными. Генерал Ас-Сиси сегодня уверенно рулит страной, руководствуясь не внешнеполитической конъюнктурой, а интересами своего государства.

В Армении ситуация несколько иная. Здесь в результате все тех же майданных технологий к власти пришли прозападно настроенные люди, которые решили, что смогут играть в многовекторность. Помню, как этими событиями тогда восхищался Алексей Навальный: «Армяне смогли!» - не скрывал он зависти в Твиттере. Не случайно в телевизионных баталиях Никола Пашиняна частенько сравнивают с оппозиционером «всея Руси». Смотрите дескать, до чего довел страну! Не дай Бог! Да и в Армении это сходство улавливали: «И отсутствие опыта, и нахрапистость, и талант манипулирования людьми, - говорил в одном из интервью экс-президент Армении Роберт Кочарян. – Все это идет вразрез с мышлением государственным и в целом с представлениями государствообразующего начала. В России, кстати, это начало гораздо сильнее».

Армения действительно переживала не лучшие годы с приходом новой власти. За красивыми лозунгами и словами шла непродуманная политика. На армии власть просто поставила крест – и так сойдет. В 90-е как-то разбили Азербайджан, в ближайшие лет 100 к нам вряд ли сунется. Россия? Ну пока мы в ОДКБ, будем терпеть, но все взгляды устремлены на Запад. А итог – национальная трагедия, расколовшая сегодня армянское общество.

А ведь мы все это уже пережили – в 90-х. Я, конечно, не о разгуле бандитизма, с которым обычно ассоциируют эту эпоху люди, в 90-е только родившиеся. Они не могут помнить, как такая же авантюрная политика Горбачева привела к краху огромного государства, окраины которого заполыхали алым пламенем. В том числе в Карабахе, к слову. Война началась и в самой России, к власти в которой на волне «разгула демократии» пришли некомпетентные либералы и откровенные хапуги. Армия тогда вывозила на морально-волевых, просто на генах предков-победителей. Но ее в 1996-м предали политики – позорными Хасавюртовскими соглашениями.

Карабах Пашиняна – это наш Хасавюрт, за которым Россию ждал «парад суверенитетов» и развал на удельные княжества. И только честная национальная политика уберегла ее от пропасти.

На краю той же самой пропасти стоит сейчас и Армения – печальным напоминанием того, во что можно превратить страну. И примером тем, кто думает, что с приходом крикливых ораторов они на утро проснутся в «прекрасной Армении будущего». Или в «прекрасной России будущего».