Вы слыхали, как одет Дроздов?

Редкая в наше время обложка глянца: вместо привычного пафоса и гламура - приятные живые люди.Николай и Татьяна Дроздовы для журнала Tatler, мартовский номер 2021 года. Фото: Данил Головкин, стиль: Рената Харькова

Одна из самых популярных в нашей стране фраз - «В сорок лет жизнь только начинается!» - похоже, нуждается в серьезной корректировке. Сорок - это по нынешним временам детский сад! Не верите? Посмотрите на Дроздова! Популярнейшему телеведущему в июне исполнится 84 года - казалось бы, пора уже заканчивать очередной том мемуаров и потягивать чаек на дачной веранде. Но нет, в его биографии наступил новый, скажем так, молодежный этап. Судите сами: минувшим летом Николай Николаевич начал сотрудничать со знаменитым итальянским брендом Gucci, явно не ориентированным на пенсионеров, а в январе завел аккаунт в соцсети TikTok, которую даже иные 20-летние называют подростковой. И практически тут же рулевой программы «В мире животных» ворвался в топ-100 самых стильных мужчин, по версии журнала GQ. И пусть в престижной сотне ветеран отечественного ТВ занял лишь 48-е место, можно представить, как удивились 52 стильных джентльмена, которых обошел столь «юный» конкурент.

Что же дальше? А дальше - глянцевая журнальная обложка, то есть то, за что звезды помоложе готовы продать душу дьяволу. О существовании издания Tatler, главным героем свежего номера которого стал телеведущий, Дроздов, по его признанию, даже не подозревал - что ж, узнавать что-то новое не зазорно даже на девятом десятке. На обложке мартовского номера Николай Николаевич появился не один, а с супругой Татьяной Петровной. И это не случайно, ведь в интервью, ставшем центральным материалом номера, речь шла о том, как на протяжении 44 лет сохранить друг к другу нежные чувства. Ну а о чем еще говорить со счастливой женщиной и ее знаменитым супругом накануне 8 Марта?