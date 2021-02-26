Вопрос дня: А вы готовы бросить все и рвануть жить в деревню? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Глеб ТЮРИН, директор Института общественных и гуманитарных инициатив:

- Переезд в деревню означает попадание в очень сложную, бедную среду, в которой часто нет инфраструктуры. В деревне нет такого количества рабочих мест, как на ферме, где раньше 20 человек работали, а теперь двое справляются. Там нужно создавать новый образ жизни, новую занятость.

Владимир ПЛАТОНОВ, президент Московской торгово-промышленной палаты:

- Где родился, там и пригодился. В Москве я вырос и работал всю жизнь. Уезжать не хочу. Но если будет очень нужно и власть меня куда-то отправит, тогда я, конечно, подчинюсь.

Герман СТЕРЛИГОВ, фермер, один из первых в России миллионеров:

- Идеи о расселении городов актуальны во время кризиса. Потому что кризис легче всего пережить, когда люди сами производят себе продукты питания. А вот что заставит сейчас людей переехать? Диабет, рак, аллергия - все это из-за ужасной воды и отсутствия натуральных продуктов. Город не приспособлен для жизни вообще. Надо, чтобы люди это поняли.

Дмитрий ГЛУХОВСКИЙ, писатель:

- Для меня все равно, где жить и работать, лишь бы был компьютер под рукой. Самое главное находится у меня в голове. Я готов спокойно удалиться в глубинку, чтобы писать книгу. Но не навсегда.

Отец Николай ЗАЗВОНОВ, возглавляет храм Всех Святых в Сокольниках:

- Если Бог захочет, буду нести службу в любом краю нашей Родины. У каждого прихода есть свои плюсы.

Анастасия ВОЛОЧКОВА, балерина:

- Из Москвы уехать нереально сложно. Если она тебя принимает, то это взаимно и на всю жизнь.

Герман КЛИМЕНКО, председатель совета Фонда развития цифровой экономики:

- Когда мне было лет пять, папа принес в дом гуся. Причем решил, что моя мама может этого гуся зарезать и приготовить. Мама была из детдома и думала, что воробьи - это птенцы голубей. А гусь бегал по коммуналке и всех кусал. Мы искали кого-то из соседей, чтоб он за бутылку водки зарезал гуся, но в нашем доме, где жили инженеры ЗИЛа, такого не отыскалось. Через неделю за бутылку водки у нас гуся просто забрали... С тех пор иногда тянет выехать за город, чтобы по утрам петухи. Но вспоминаю гуся... и охота пропадает.

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