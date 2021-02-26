"Два с половиной года публичной травли": молодая жена Петросяна ответила на "хамский вопрос" о Елене Степаненко

Светские репортеры атаковали Татьяну Брухунову прямо в театре Фото: СОЦСЕТИ

Вопиющий по своей циничности случай произошел с молодой женой Евгения Петросяна. Татьяна Брухунова на одной из театральных премьер столкнулась с преследованием со стороны светских хроникеров. Мало того, что ушлые репортеры буквально прохода не давали 32-летней девушке, тыча ей микрофоном в лицо и снимая все на камеру, хотя она всем своим видом показывала, что не настроена на общение. Папарацци этого показалось мало. Они начали задавали бестактные вопросы. Пятая жена юмориста сначала никак не комментировала инцидент, однако позже записала для поклонников видео, объяснив, что же в тот вечер случилось на самом деле.

Молодая жена Евгения Петросяна обожает ходить в театр. Вот и громкую премьеру - спектакль Юрия Грымова "Женитьба" в театре "Модерн" Татьяна Брухунова не могла пропустить. Благо, годовалого сынишку Вагана есть с кем оставлять.

Однако появление супруги юмориста вызвало небывалый ажиотаж. По окончании представления ее окружили светские хроникеры, не давая и шагу ступить. Репортеры галдели, пытаясь перекричать один другого, щелкали камерами, снимали на видео и чуть ли не дышали в лицо Татьяне, желая узнать ответы на свои вопросы.

Скрытая под маской Брухунова упорно молчала. Папарацци не отставали. Дальше - больше. Когда телевизионщики спросили супругу Евгения Вагановича, знает ли она о своей схожести с Еленой Степаненко, она, не выдержав, осадила зарвавшихся журналистов. "Это хамство!", - холодно произнесла девушка, села в машину и умчалась вдаль.

А спустя двое суток решила расставить все точки над i, записав видео. Татьяна призналась, что долго думала, стоит ли комментировать происшествие в театре "Модерн". Она даже попыталась написать пост об "аморальном и бесчеловечном преследовании прессы". Однако передумала. Но поклонники засыпали ее вопросами, потому Брухунова посчитала нужным высказаться.

По ее словам, она знала, что будет пресса. Потому пришла в театр за десять минут до начала спектакля. "Я поднялась на второй этаж, но вход в зрительный зал был еще закрыт. Тогда я встала в самом дальнем углу, чтобы меня никто не заметил. У меня, разумеется была надвинута маска по самые глаза. Однако эти невежды меня все-таки взяли в кольцо, прижали к стене, светя в лицо своими телефонами и светящимися камерами. Микрофонами совершенно не этично тыкали мне в нос. И это не фигура речи. Это на самом деле так", - начала она свою исповедь.

По ее словам, сначала ей стали задавать вопросы про ее стиль, потом про отдых в Сочи. "Хотя я не отдыхала в Сочи. Я там работала. То что у меня там были свободные минуты, - это не значит, что я сбежала отдохнуть от семьи", - подчеркнула Татьяна.

Супруга юмориста особо отметила, что она ни перед кем не оправдывается, не жалуется и не просит сострадания: "Я это делаю для того, чтобы вы видели, как это выглядело на самом деле. Я просто рассказываю ситуацию. Я знаю, в какую ситуацию я вошла, я знаю, кто всем этим правит. Я все это знаю. Я просто понимаю, что нужно время, нужно перетерпеть".

По ее словам, она никуда не сбегала из театра, как об этом пишут злопыхатели, а посмотрела представление от начала и до конца. "Два с половиной года публичной травли закалили меня, научили не разговаривать, молчать, делать вид, что меня здесь нет. На меня это негативно влияет, безусловно, как на любого нормального человека... В нашем извращенном искаженном мире, где человеческое отношение обесценено, чем больше хайпа - тем лучше", - заявила Брухунова.

По ее словам, после странных вопросов о личной жизни "один очень неприятный молодой человек, который не мог связать и десяти слов между собой, все-так что-то прокрякал и задал такой вопрос: «Как я отношусь к тому, что меня сравнивают с молодой Еленой Степаненко»". "Ну как я могу к этому относиться? Естественно - никак. Сравнивают люди, которые, очевидно, имеют плохое зрение. Я совершенно не вижу никакого сходства. Типаж абсолютно разный. Поэтому я сказала, что наш разговор на этом будет закончен. Я действительно сказала, что это «хамский вопрос». После чего поблагодарила и ушла. Это правда. Я действительно считаю это хамством. Но сейчас я подумала и пожалела, что не задала ему встречный вопрос: а почему он не спросит у Елены Григорьевны о ее сходстве с тремя предыдущими женами. Евгения Вагановича. Почему только меня сравнивают с ней. А ведь были еще три - до нее", - размышляет Татьяна.

По окончании представления ее стали преследовать репортеры. "Самый ужас ждал меня впереди. Я, конечно, догадывалась, что они будут меня поджидать. Но что это превратится в преследование, фарс, чудовищное оскорбление - я не догадывалась. Когда светят мне в лицо камерой, я даже не могу зайти в туалет, извините, потому что они стоят на входе. Но я не ответила ни на одну провокацию. Хотя за те слова, которые они произносили, я считаю, можно посадить. Ни один человек не имеет права говорить такое другому", - резюмировала молодая жена Петросяна.