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Рената Литвинова рассказала, как быть «актуальной женщиной» после пятидесяти

На Основной сцене МХТ им. Чехова прошла премьера спектакля «Звезда вашего периода»
Анастасия ПЛЕШАКОВААнастасия ПЛЕШАКОВА
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Рената Литвинова написала пьесу, сама ее срежиссировала и сыграла в ней главную роль. ФОТО: Александр Иванишин

Рената Литвинова написала пьесу, сама ее срежиссировала и сыграла в ней главную роль. ФОТО: Александр Иванишин

Как и всегда Рената Литвинова выступила в нескольких ипостасях. Сама написала пьесу, сама ее срежиссировала и сыграла в ней главную роль. И еще вместе с художником Федором Дьяконовым придумала костюмы для спектакля. Это ее вторая режиссерская работа в Художественном театре, жанр которой определить довольно сложно. Это такой театр про кино, в котором нашлось место и триллеру, и мелодраме. «По жанру это триллер, драма, мелодрама с любовными страстями и убийствами — то, что я так люблю», - объяснила Литвинова, которая, как стало понятно, давно хотела поставить спектакль о кино и кинодивах.

Она долго вдохновлялась старыми фильмами с Любовью Орловой, Валентиной Серовой, с Гретой Гарбо и другими звёздами прошлых лет. И еще картинами режиссеров: Григория Александрова, Орсона Уэлса, Билли Уайлера, Эрнеста Любича — все они снимали «кино про кино».

Референсом к спектаклю «Звезда вашего периода» является фильм-нуар режиссера Билли Уайлера «Бульвар Сансет». Разница лишь в том, что американский фильм о трагедии забытых «звёзд» Голливуда. „Звезда вашего периода“ – это о советской киноактрисе, у которой было яркое прошлое, а сейчас совершенно неочевидное будущее. Увы, век актрис, играющих героинь, короткий. «Тебе пятьдесят лет, и ты вылетаешь с кастинга, если ты не Мэрил Стрип и не Нонна Мордюкова — и то надо ждать ролей!», - считает Литвинова. И задает в своей пьесе волнующий не только ее вопрос: как остаться «актуальной женщиной» после пятидесяти? Хотя, с другой стороны, у каждой своя скорость старения... Некоторые и в пятьдесят еще могут задать жару.

Литвинова играет подзабытую звезду советского кино Маргариту Леско. У Ренаты есть некоторая зацикленность на этом женском имени. Так зовут почти всех ее героинь, любит она это имя. С фамилией тоже как будто все ясно, вероятно, она из романа аббата Прево про непростую судьбу Манон Леско.

Итак, Маргарита Леско - звезда советского кино, ей чуть за 50, как и Ренате. Детей нет, новых ролей тоже нет. Но она о них по-прежнему мечтает. Она пересматривает свои старые фильмы и живет… в уединенном поместье вместе с обожающим ее режиссером Отто (актер Кирилл Трубецкой). Ради нее он уходит со студии. Маргарита пишет то ли пьесу, то ли киносценарий о своей жизни. В качестве редактора приглашает не очень успешного сценариста Мишу Мышкина. В разных составах его играют Павел Табаков и Юрий Чурсин. В доме живет еще Любочка (Софья Эрнст) – это странная девушка, о которой в спектакле говорят, что она "полуденщик, полуженщина". Любочка вроде бывшего телохранителя Маргариты Леско. Когда-то давно партия и правительство велели ей охранять кинозвезду. И она так и осталась при ней, слегка заблудившись во времени.

ФОТО: Александр Иванишин

ФОТО: Александр Иванишин

В одном из интервью, Рената Литвинова рассказала, что прототипом ее героини вполне могли быть Нонна Мордюкова или Татьяна Самойлова, Татьяна Окуневская или Вера Васильева, которых Рената когда-то снимала в своем документальном фильме «Нет смерти для тебя». Ей хотелось «спеть оду старым артистам, которые жили масштабно». Что конкретно подразумевается под «жили масштабно», трудно сказать. Если речь о масштабе творческого дарования или о масштабе их ролей, тут вопросов нет. Если о качестве жизни, то большинство советских кинозвезд жили очень скромно, если не сказать бедно. И о быте и нарядах Маргариты Леско могли только мечтать. Героиня Ренаты ходит в роскошных платьях в пол, в темных очках, с бокалом шампанского в одной руке и электронной сигаретой в другой… Увы, такая «советская или постсоветская действительность» существует только в воображении режиссера.

Над спектаклем работал художник Сергей Февралёв, который был художником и на картине Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Как и в других ее постановках, музыку для спектакля написала Земфира. Кроме уже названных выше актеров, в «Звезде вашего периода» заняты: Раиса Максимова, Мария Фомина, Михаил Рахлин, Софья Евстигнеева, Павел Ващилин и другие.

КультураКультура: театр