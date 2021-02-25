Арсенал на грани фантастики: Эксперт озвучил неутешительные для Запада выводы о российском оружии

В заключении материала автор назвал российские боевые роботы типа «Уран-9» жемчужиной российского арсенала Фото: Алексей СТЕФАНОВ

После развала СССР Российская армия (созданная на «руинах» советской) более 20 лет часто выставлялась на Западе в виде сильно потрепанного медведя с гнилыми ядерными клыками. А помните ехидную и унизительную фразу – «Россия – это Верхняя Вольта с ракетами»?

Да и сейчас нет-нет, да и мелькнет в иностранной прессе что-то не менее пренебрежительное. И вот журналист французского издания Atlantico Ксавье Рофе решил «протереть глаза» и соотечественникам, и всему руководству Европы: он опубликовал статью, в которой в пух и прах разнес устаревшие и стереотипные оценки российского военного потенциала. По его словам, европейская общественность считает, что Россия все еще вооружена «ржавыми танками, а ядерное оружие содержится в полуразвалившихся шахтах».

Ссылаясь на мнение военных специалистов, Рофе пишет, что российский арсенал является гораздо более высокотехнологичным, чем кажется на первый взгляд. К тому же Москва обладает таким оружием, которого нет у продвинутых армий Германии, Франции и Великобритании (я бы тут добавил еще и США, и многие другие страны НАТО, вооруженные силы которых не имеют таких гиперзвуковых ракет, какие есть у России - ВБ).

Автор материала упомянул случай, произошедший в акватории Черного моря в апреле 2014 года. Тогда российский бомбардировщик Су-24 с комплексом «Хибина» пролетел над американским эсминцем «Дональд Кук», в результате чего «электронный мозг» корабля умер. А в 2018 году аналогичное позорное ЧП случилось сразу с двумя фрегатами ВМС Франции.

Далее в своей статье Рофе резонно заметил, что прибытие российских военных в Сирию в октябре 2015 года оказало влияние на всю расстановку сил. В частности, средства радиоэлектронной борьбы «Красуха-4» смогли создать для средств НАТО «непроницаемый пузырь», а радары, связь со спутниками-шпионами, сотовая связь и Wi-Fi перестали функционировать. К этому рассказу французского коллеги я бы добавил и вот это: один из генералов Пентагона публично жаловался на то, что «из-за радиоэлектронных глушилок русских в Сирии американцы испытывают большие проблемы в управлении войсками»…

Также автор материала упомянул прошедшие в Польше военные учения «Зима-2020». По словам Рофе, случись реальный конфликт между Польшей и Россией, польская армия просто перестала бы существовать. Эксперты, с которыми консультировался французский журналист, объясняют эти поражения «высокотехнологичным арсеналом на грани научной фантастики, который был разработан в России за последнее десятилетие».

В заключении материала автор назвал российские боевые роботы типа «Уран-9» жемчужиной российского арсенала. Рофе напомнил, что они разработаны для ведения разведки, а также огневой поддержки и уничтожения целей.

А теперь давайте заглянем в «паспорт «Урана-9».

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

«Уран-9» — боевой необитаемый многофункциональный робототехнический комплекс на гусеничном ходу. Предназначен для выполнения комбинированных боевых, разведывательных и контртеррористических задач. Вооружение: 30-мм пушка, четыре противотанковых управляемых ракеты «Атака» и 12 реактивных огнемётов «Шмель-М». Робот прошел боевые испытания в Сирии. В 2019 году принят на вооружение Российской армии.

Такого «бронированного зверя» нет ни в одной другой армии мира. Конечно, щедрые французские комплименты российскому оружию читать приятно. Хотя список уникальных образцов новейшей нашей боевой техники «на грани научной фантастики» можно продолжить. Многие из них еще имеют гриф «секретно». Как поется в известной песне, «У нас есть такие приборы, но мы вам о них не расскажем».