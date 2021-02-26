«Можно затянуть, но не стоит»: любимый дизайнер Пугачевой раскрыл ее настоящий размер одежды

Алла Пугачева Фото: Михаил ФРОЛОВ

В последнее время Алла Пугачева почти не выходит в свет: все время артистка проводит с детьми в замке в подмосковной деревне Грязь, и новости из жизни Примадонны поклонники узнают, как правило, из Инстаграма Максима Галкина. Между тем, весной звезда просто обязана появиться на светских мероприятиях - того требует новый гардероб от любимого дизайнера Игоря Гуляева.

- На весну мы с Аллой Борисовной отшили огромную коллекцию одежды, дай бог, чтобы скорее можно было все это выгуливать, - рассказал «Комсомолке» Гуляев на премии TOP Men Awards Russia'20, где получил статуэтку за вклад в развитие отечественной моды.

- Это эксклюзив? Или другие женщины тоже смогут купить наряды, как у Примадонны? - поинтересовалась «КП».

- Конечно, нет. Это только для Пугачевой! Хотя на самом деле у меня есть разные линии одежды, я сегодня шью и для молодежи, и для тинейджеров, и для людей разного достатка... Но творить для Аллы - это огромное счастье. Во-первых, она лучшая женщина страны. А во-вторых, всегда знает, чего хочет. Мне кажется, если бы Алла Борисовна не пошла в музыку, она спокойно могла бы стать дизайнером. Она постоянно диктует мне, как должна выглядеть ее одежда, и это круто. У неё свой неповторимый вкус, творческая жилка. А ещё она очень современная и креативная.

- А детям Примадонны тоже шьёте наряды?

- Да, у них есть одежда от меня. Я безгранично люблю эту семью.

- Раньше Пугачева прочно ассоциировалась с балахонами, а сейчас что ей хочется носить?

- Знаете, Алла Борисовна сейчас невероятно стройна. И мне кажется, ей обязательно надо подчеркивать свою фигуру. Она всегда была эффектной женщиной, но сейчас выглядит просто потрясающе. У неё красивые ноги, тонкая талия - это нужно показывать.

- А какой размер одежды сейчас у Пугачевой? На фото она кажется просто тростинкой.

- Сейчас у Аллы Борисовны размер 44-46. Можно, конечно, затянуть ее до размера XS, но зачем? У неё итак все отлично.