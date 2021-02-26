В Европе вводят сертификаты вакцинации от ковида. С ними в ЕС буду пускать иностранцев

В Европе вводят сертификаты вакцинации от ковида Фото: REUTERS

Главы государств – членов Европейского союза провели встречу, на которой обсуждали в том числе введение цифровых сертификатов для прошедших вакцинацию от ковида. Об этом журналистам рассказал канцлер Германии Ангела Меркель.

- Этот документ поможет возобновить свободные перемещения внутри ЕС, - отметила Ангела Меркель. – Больше того, сейчас прорабатывается вопрос, чтобы такие паспорта могли получать жители третьих стран, с ними они смогут въехать на территорию Евросоюза.

По словам лидера ФРГ, разработка и внедрение нового документа займет три месяца.

Впрочем, говорить о чем-то конкретном еще рано. Об этом напомнил глава Евросовета Шарль Мишель, рассказавший, что пока нет ни правил выдачи таких документов, ни перечня привилегий, которые получат их обладатели.

Между тем второй сезон без туристов может стать крайне чувствительным ударом по многим членам Евросоюза, в том числе таким крупным и значимым, как Италия и Испания. Очевидно, что с распространением вакцинации будут появляться требования открыть границы для тех, кто привился от ковида.

Ключевой вопрос, который волнует сейчас всех путешественников: как получить европейский сертификат вакцинации россиянам. Наша первая вакцина от коронавируса «Спутник V» пока не зарегистрирована в объединенной Европе, хотя некоторые члены союза, например, Венгрия, уже используют этот препарат для всеобщей вакцинации. Так что евробюрократам придется ответить на вопрос, пускать ли к себе привитых «Спутником» или другими российскими вакцинами, или требовать другие прививки, даже если их эффективность с точки зрения доказательной медицины ниже. Это будет настоящая проверка для Евросоюза: важнее ли им здравый расчет или упрямое нежелание признавать правоту России хоть в чем-то.

Напомним, Евросоюз ввел довольно жесткие условия в разгар пандемии коронавируса. Внешние границы Старого света закрыли для туристов еще в марте прошлого года. Хотя, конечно, возможность въехать в Шенгенскую зону остается у целого ряда граждан: от обладателей вида на жительство до родственников граждан ЕС. Сейчас Европа принимает туристов только из шести стран мира – разумеется, со всеми тестами и ограничениями. Перемещения серьезно ограничены и внутри самого Евросоюза.

Кстати, в России подобные сертификаты вакцинации, как в бумажном, так и в электронном виде выдают уже довольно давно. Правда, никаких бонусов обладателям они пока не дают. Кроме, разумеется, иммунного ответа на коронавирус, который появляется после прививки. И фотографии с сертификатом в соцсетях.