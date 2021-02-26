Оппозиция Армении: «Россия нам ближе Запада»

В палаточном лагере оппозиции, развернутом в центре столицы Армении. Фото: Александр КОЦ

Ночной рейс Москва-Ереван напоминал вечер встреч выпускников «института цветных революций и горячих точек». Как минимум половина рейса составляли журналисты, освещающие политические катаклизмы и пертурбации в разных концах света. Одни, сорванные прямо с утреннего монтажа, летели налегке. Другие подготовились основательно, выписав спутниковое оборудование и бронежилеты. Опыт подсказывал, что требование отставки непредсказуемо – может быть дезавуировано к завтраку, а может затянуться на пару месяцев, как в свое время на Украине.

В Армении с «культурой майданов» тоже знакомы. В конце концов нынешний премьер пришел к власти как раз в результате переворота. На команду Никола Пашиняна возлагались большие надежды. И пока его сторонники витали в облаках будущих свершений и прошлых подвигов, Азербайджан подготовился и разбил все армянские грезы вдребезги. И если раньше на несбывшиеся обещания закрывали глаза, то с валом гробов из Карабаха пришло отрезвление. Коллективный Запад не готов бросаться грудью на твою амбразуру, а своих сил для защиты собственных интересов оказалось недостаточно. Ты просто держал на периферии своего внимания силовую машину, которая в необходимый момент дала сбой.

И когда по прошествии времени вдруг вскрываются твои фатальные ошибки, соблазн спихнуть вину на другого слишком велик. Никол Пашинян от него не удержался, обвинив в поражении сначала российские системы радиоэлектронной борьбы, которые не подавили беспилотники. А затем и вовсе поставив под сомнение эффективность одной из передовых систем российского ОПК – оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Премьер Армении заявил, что во время карабахского конфликта он показал лишь 10 процентов заявленных поражающих характеристик. Минобороны России тактично заверило, что Ереван вообще не использовал этот тип вооружений. Но «искандеровую революцию» уже было не остановить.

Сначала мнение Пашиняна под сомнение поставил замглавы генштаба – и тут же был уволен. Затем генералитет, возмущенный этим кадровым решением, потребовал отставки премьера… На улицы вышли люди – и остались на ночь.

К зданию правительства я приехал прямо из аэропорта около трех часов ночи. Четыре армейских палатки на пропекте Баграмяна6 несколько красных шатров, костры, люди, переминающиеся возле бочек с жарким огнем…

- Долго стоять будете? - спрашиваю.

- До победы…

- Победа что для вас?

- Восстановление государственности Армении. Чтобы мы стали достойными братьями для своих союзников.

Политические разговоры в палатке. Фото: Александр КОЦ

- Какие претензии у вас к премьеру?

- Некомпетентность и предательство. Надо восстанавливать нашу независимость. У России к нам тоже много вопросов, их надо снимать. Должны быть нормальные отношения. Роль Турции и Азербайджана тут выросла. В России об этом не могут не думать. Если нас побьют, для России – это смерти подобно. Армяне для русских одни из самых близких. России выгодна сильная Армения.

- Здесь собрались представители 17 оппозиционных партий. Цель этих акций – протест против правительства Никола Пашиняна. Мы выступаем за его отставку, - говорит мне зампредседателя Национального собрания Ваге Энфиаджян. - Те, кто представляет правящую фракцию правительства, неопытны. Они привели страну и народ к катастрофе. Нужно претворять в жизнь повестку оппозиции.

Ереванские полицейские. Фото: Александр КОЦ

- В чем она?

- Нужно сформировать правительство профессионалов и выбрать новый парламент.

- Он уйдет, не сегодня, так завтра, - уверяют меня у очередной бочки, пышущей жаром. - Народ так хочет. Зачем мы здесь сидим. Мы сделаем так, что он уйдет.

Ночь в лагере прошла мирно. Фото: Александр КОЦ

- А между собой не поссоритесь?

- Мы один народ и друг против друга не пойдем. Это Пашинян раскалывает общество. Его сторонники должны это понять. Мы ничего незаконного не делаем.

- Чем конкретно вы недовольны?

- А вы съездите на кладбище «Ераблур». Вот самая большая претензия. Президент России говорил, что была возможность остановить военные действия раньше. Пашинян этого не сделал, погибло столько молодых парней. Это самая большая претензия. Война начинается тогда, когда проигрывает дипломатия. И он не смог вовремя остановиться.

Автомобиль со звуковым оборудованием для митинга. Фото: Александр КОЦ

Под утро все протестующие разошлись по отапливаемым палаткам. На улицах остались только полицейские, которые пока не спешат «присягнуть на верность народу», как того требуют правила переворотов. Впрочем, как показывает практика, это не самый длительный процесс. В четверг президент Армении так и не подписал отставку главы Генштаба, взяв тайм аут. Похоже, главную скрипку в этой партии сыграют военные. Которые пока сторонятся улицы.

Одна из палаток. Из внушительного окна выглядывает труба печки-буржуйки. Фото: Александр КОЦ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Если Пашиняна свергнут, никто в Москве плакать не будет»: кто стоит за переворотом в Армении

Об этом известный публицист Георгий Бовт рассказал журналисту Ивану Панкину в эфире Радио «Комсомольская правда» (подробнее)