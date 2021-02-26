Неизвестный Ван Гог: в Париже впервые выставлена картина великого художника, которую почти никто не видел

Ожидается, что картина уйдет с аукциона за сумму в районе 8 миллионов евро. Фото: REUTERS

Аукционный дом Sotheby's впервые выставил для показа малоизвестную картину Ван Гога.

Ранее полотно находилось в частных коллекциях и незнакомо даже специалистам.

Картина под названием «Уличная сцена на Монмартре», созданная великим нидерландским живописцем в 1887 году, впервые стала доступна широкой публике. Ранее произведение принадлежало членам одной семьи и никогда не выставлялось, а ценители и критики творчества Ван Гога могли ознакомиться с полотном только по небольшим репродукциям.

«Поразительно, что это картина Ван Гога, которая была спрятана практически с того момента, как она сошла с мольберта художника. Она всегда была в частных коллекциях, поэтому на нее смотрели только владельцы и их друзья», – рассказал эксперт по творчеству художника Мартин Бейли.

Известно, что полотно будет выставлено для показа в нескольких отделениях Sotheby's, а на 25 марта назначен аукцион. Эксперты планируют выручить за уникальное произведение живописи не менее €8 миллионов.