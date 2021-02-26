Американским военным теперь можно мелировать волосы и носить серьги

Американским дамам, проходящим службу в армии страны, разрешили носить серьги. Фото: Shutterstock

В США вступили в силу поправки к стандартам ухода и внешнего вида военнослужащих армии США.

Мужчинам-военным отныне позволяется носить серьги, делать мелирование волос, а женщинам еще и красить ногти.

- Эти правила являются доказательством того, что армия развивается и делает все, чтобы все солдаты чувствовали себя уверенно, - прокомментировали новость в американском военном ведомстве. - Мы решили на первое место ставить людей, учитывать их интересы и особенности. Если их самовыражение происходит в допустимой форме, то почему бы не позволить им это делать.

По мнению командования, нигде в документах не прописано, какого цвета должны быть волосы у солдат. Поэтому сейчас к новобранцам не будут предъявлять строгие правила. Но все-таки одно исключение есть – в армии не разрешается красить волосы в яркие неоновые и розовые цвета.

Согласно новым правилам, солдатам и офицерам можно делать из волос хвосты средней длины «на тыльной стороне черепа». Прически не должны мешать ношению солдатского головного убора. Разрешается носить серьги, но только в казармах. Во время учений их советуют не надевать.

Женщинам-военнослужащим можно красить ногти лаком и губы помадой. Но предпочтение отдавать нейтральным оттенкам.

Изменения в уставе приняли после того, как в Соединенных Штатах летом 2020 года прошли массовые беспорядки, спровоцированные смертью темнокожего американца Джорджа Флойда. Чтобы отразить этническое разнообразие в рядах военных, было принято решение пересмотреть армейские стандарты.

«Такие изменения происходят в истории армии США впервые, - говорят в военном ведомстве. – Следует учитывать главное, что новые стандарты не должны мешать прохождению военной службы».