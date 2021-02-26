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Удар по Сирии: Байден провел первую военную операцию в качестве президента США

В результате американского авиаудара погибли 17 человек
Алексей ОСИПОВАлексей ОСИПОВ
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Авиаудар стал ответной мерой на серию ракетных обстрелов американских войск.

Авиаудар стал ответной мерой на серию ракетных обстрелов американских войск.

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден отдал приказ о нанесении военного удара по Сирии. Это первая военная операция Байдена в его нынешней должности.

После полученного приказа самолеты ВВС США, по сообщению Пентагона, «обстреляли строение, связанное с проиранским ополчением». Позднее стало известно, что целью стали здания, входящие в пограничный пропускной пункт на востоке Сирии. А обстрел стал «ответной мерой на три ракетных обстрела американских войск в Ираке».

Почему удар был нанесен не по иракской или иранской территории, в военном ведомстве, равно как и в Белом доме, пояснять не стали. Но подтвердили, что в результате авианалета погибло несколько человек. Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR) сообщил, что в результате американского авиаудара погибли 17 человек.

В Пентагоне также заявили, что «президент Байден будет действовать, чтобы защитить американский контингент и наших партнеров по коалиции».

До вступления в должность представители Демократической партии США неоднократно критиковали республиканца Трампа за его приказы по нанесению бомбовых ударов по Сирии. Пользователи Интернета обратили внимание на твит нынешнего пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки, которая написала в 2017 году после очередной атаки американских ВВС на Сирию. Псаки тогда осудила приказ Трампа, отметив особо, что Сирия является суверенным государством.

Политика: ВОЙНАВойна в Сирии