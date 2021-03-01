Россия может безвозвратно утратить запасы высоковязкой нефти

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Льготное налогообложение в нефтегазовой отрасли практикуется давно. Там, где для выхода на рентабельность требуются большие инвестиции и время, а при стандартной налоговой системе это невозможно. На первый взгляд, может показаться парадоксальным, но при этом государственная казна получает от нефтяных компаний больше денег. Арифметика простая: льготы позволяют нефтяникам интенсивнее вводить новые скважины, повышать их нефтеотдачу за счет новых технологий. А с ростом добычи растет и объем отчисляемых налогов, которых, к слову, вообще могло бы не быть, если бы месторождения не вводились.

Осенью 2020 года льготы по налогу на добычу полезных ископаемых для сверхвязкой и высоковязкой нефти были отменены. И нефтяные компании столкнулись с кратным ростом налоговой нагрузки на ряде своих проектов. Самая сложная ситуация сложилась в Республике Коми, где больше половины запасов нефти относятся к категории сверхвязких. Крупнейший из таких проектов в регионе – Ярегское месторождение. Его суммарные запасы превышают 130 млн. тонн.

По сравнению с другими месторождениями, нефть здесь лежит относительно неглубоко – в 150-200 метрах от поверхности. Но добывать ее сложно - по консистенции местная нефть похожа на мёд. Осваивать её пробовали еще 80 лет назад, но на протяжении десятилетий эффективность нефтеотдачи пласта была невысокой.

В 70-е годы в министерских кабинетах даже возник вопрос о бесперспективности добычи на Ярегском месторождении.

Вторую жизнь в него вдохнул водяной пар, точнее – технология паротеплового влияния на пласт, благодаря чему текучесть нефти и нефтеотдача повышаются. Очередной технологический рывок начался в конце 1990-х, с приходом в регион компании «ЛУКОЙЛ».

В 2014 году компания внедрила на Ярегском месторождении технологию парогравитационного дренажа - встречного горизонтально-направленного бурения с тепловым воздействием на пласт. И уже в 2017-м годовая добыча впервые превысила 1 млн. тонн, а через год выросла еще в полтора раза. За два десятилетия в разработку трудной нефти ЛУКОЙЛ вложил около 250 млрд. рублей и планировал довести объем инвестиций до 800 млрд. Но реализация планов оказалась под вопросом.

Как заявила на совещании заместитель председателя правительства Республики Коми Ирина Бахтина, если месторождения свервязкой и вязкой нефти будут законсервированы, республиканский бюджет недополучит в пятилетней перспективе более 400 млрд рублей доходов. А из-за увеличения расходов на уплату НДПИ и экспортной пошлины бюджетные поступления налога на прибыль сократятся более чем на 7,5 млрд рублей.

Также возможны негативные последствия в социальной сфере. «Это повлечет рост безработицы, социальной напряженности в регионе, снижение уровня жизни, потребительского спроса. В связи с этим может встать вопрос о существовании поселка в принципе», – отметила Ирина Бахтина, подчеркнув при этом, что 40% жителей Яреги (всего в поселке проживает 7 тысяч человек) трудятся в «дочке» ЛУКОЙЛа или в сервисных компаниях.

Министерство энергетики поддерживает возвращение налоговых льгот на сверхвязкую и высоковязкую нефть, а в качестве системной долгосрочной меры предлагает ввести режим налога на добавленный доход (НДД).

Замминистра энергетики Павел Сорокин сообщил журналистам, что необходима донастройка налогового режима в связи с текущей конъюнктурой. «Сегодня прорабатывается комплекс мер, которые могли бы обеспечить долгосрочные индикаторы для нефтегазовой индустрии и расставить приоритеты», - заявил он.

А вот у Минфина другая позиция – ведомство согласно с переводом проектов высоковязкой нефти на НДД, но только с 2024 года.

Выпадающие 3 года инвестиционного цикла создают риск безвозвратной потери запасов – из-за особенностей технологического цикла производства, которые не предусматривали возможности временной остановки проектов.

Есть и другие риски – техногенные и социальные. Во-первых, добыча нефти в шахте сама по себе опасна, а из-за нарушения первоначальной технологии еще больше шансов загрязнения водоемов, поднятия на поверхность шахтного газа и других неприятных последствий. А во-вторых, на проектах заняты почти все жители близлежащих населенных пунктов, в частности поселка Ярега, а также десятки поставщиков и подрядчиков. Да и для самого региона поступления от добычи – важный источник наполнения бюджета.

Все эти аргументы Минфин пока игнорирует. Как и мнение экспертов, которые сходятся во мнении, что любой налоговый коэффициент, помноженный на нулевую добычу дополнительных денег в казну не принесет.