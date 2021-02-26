Фонд Росконгресс обеспечит поддержку международному форуму «АРМИЯ-2021»

Международный военно-технический форум «Армия-2021» пройдет в августе текущего года при поддержке Фонда Росконгресс. Фото: предоставлено Фондом Росконгресс

Международный военно-технический форум «Армия-2021» пройдет в августе текущего года при поддержке Фонда Росконгресс. В рамках соглашения о сотрудничестве, которое заключили накануне ООО «Международные конгрессы и выставки» (официальный выставочный оператор Минобороны РФ) и Фонд Росконгресс, Фонд займется организацией серии конгрессно-выставочных мероприятий форума «Армия».

В частности, будут организованы конференция по искусственному интеллекту, а также Фестиваль науки – выставка новейших достижений в области технологий, цифровизации и искусственного интеллекта. ООО «МКВ» и Фонд Росконгресс договорились также о сотрудничестве в области работы с партнерами и спонсорами, о совместном проведении крупных мероприятий в КВЦ «Патриот» в 2022 году.

Соглашение сроком на 3 года подписали председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и генеральный директор ООО «Международные конгрессы и выставки» Евгений Андрианов.

- Мы высоко ценим вклад ООО «МКВ» в развитие конгрессно-выставочной деятельности, в систему подготовки и проведения значимых мероприятий для экономики и безопасности России. Как крупнейший организатор международных деловых мероприятий Фонд Росконгресс готов включиться в работу над проектами для форума «Армия», – отметил Александр Стуглев.

- Фонд Росконгресс имеет внушительный опыт организации крупных мероприятий. Экспертиза специалистов Фонда значительно усилит статус деловых мероприятий форума «Армия», посвященных научно-техническому прогрессу, цифровизации, искусственному интеллекту. Опыт Фонда будет востребован и в 2022 году при проведении в КВЦ «Патриот» форумов «Неделя национальной безопасности» и «Национальное здоровье», – рассказал Евгений Андрианов.

VII Международный военно-технический форум «Армия-2021» состоится с 22 по 28 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в г. Кубинка Московской области, на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино». Форум продемонстрирует научно-технические достижения, современные образцы интеллектуального оружия, военную технику и технологии, проекты в области строительства и материально-технического обеспечения.