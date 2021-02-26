В «ГАЗон» за прививкой

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В конце 2020 года премьер-министр федерального кабинета министров Михаил Мишустин поручил Минздраву включить вакцинацию от коронавируса нового типа в российский календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, а также оперативно развернуть этот процесс по всей стране. Число желающих привиться растет с каждым днем. Массовая вакцинация ведется в самых отдаленных уголках России. Причем, не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах. Обычно их разворачивают в торговых центрах и выставочных павильонах. Ну а если речь идет о селах и поселках, не избалованной современной инфраструктурой? Решением проблемы может стать организация передвижных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).

ОТНОСИТЕЛЬНО НЕДОРОГОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ

Даже в «доковидное» время медицинскую помощь в российской глубинке временами получить было непросто. Несколько лет назад для решения проблемы медицинского обслуживания в отдалённых районах, где нет постоянно действующих поликлиник и больниц, стартовала государственная программа по субсидированию создания медицинских пунктов для поселений с численностью населения от 100 до 2 000 человек.

Но практика показала, что в каждой деревеньке постройка поликлиники и содержание там хотя бы нескольких врачей – цель несопоставимая с местными бюджетами, даже при наличии субсидий от правительства. Что уж говорить о совсем небольших населенных пунктах, где проживает менее 100 человек. Единственным решением для поддержки жителей подобных поселков, чтобы не оставить их без медицины, стало использование передвижных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) - своего рода врачебных кабинетов на колесах, которые сейчас активно используются при вакцинации от коронавируса в отдаленных районах страны.

Так, для массовой вакцинации жителей Кубани задействовано 24 передвижных медицинских комплекса. В Орловской области вакцинация осуществляется во всех районах региона – в 28 медицинских учреждениях открыто 35 прививочных кабинетов; кроме этого, действует 3 передвижных пункта вакцинации и 20 мобильных прививочных бригад. Во Владимирской области планируется покупка 37 передвижных медицинских комплексов.

ОТ УЗИ ДО АНАЛИЗА НА ХОЛЕСТЕРИН

Как это выглядит? Расскажем подробнее…

К примеру, жители деревень и поселков в окрестностях Зеленограда имеют возможность пройти вакцинацию от коронавируса в мобильном медицинском пункте на базе автомобиля ГАЗон NEXT, который выпускает «Группа ГАЗ» на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде. Внутри машины организован прививочный кабинет и установлено необходимое медицинское оборудование. В таком ФАПе помимо вакцинации от коронавируса и гриппа жители небольших населенных пунктов могут проверить общее состояние здоровья: узнать внутриглазное давление, сделать УЗИ молочных желез, измерить артериальное давление, определить степень насыщения крови кислородом, сдать анализ на холестерин и гемоглобин, пройти обследование у врача ультразвуковой диагностики и врача общей практики.

И ПАЗ НА ПОДХОДЕ

Отечественный автопроизводитель также выпускает мобильные медицинские пункты на базе своего флагманского продукта - микроавтобуса ГАЗель NEXT. Его можно оснастить необходимым набором медицинского оборудования и системами жизнеобеспечения. Автомобиль с легкостью превращается в рентген-кабинет, пункт приема донорской крови, маммологический или кардиоцентр и др. В нем все продумано до мелочей, и даже предусмотрено полноценное комфортное рабочее место для врачей разного профиля. Такие мобильные лаборатории на базе ГАЗель NEXT уже несколько лет подряд участвуют в ежегодной всероссийской акции Министерства здравоохранения РФ по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. Благодаря своим техническим характеристикам, эти медицинские машины с легкостью преодолевают тысячи километров по всей стране, позволяя жителям даже самых отдаленных уголков России пройти экспресс-тестирование и получить консультацию медицинских работников.

Помимо Горьковского автозавода, мобильные медицинские пункты выпускает и Павловский автобусный завод, также входящий в холдинг «Группу ГАЗ». Например, передвижные медпункты создают на базе моделей ПАЗ-3205 и «Вектор 8.8». Сейчас предприятие готовит к сертификации для использования в качестве ФАПов и автобус нового семейства– «Вектор NEXT».

Большое число моделей современной техники для разных отраслей и социальных учреждений - результат плодотворной работы конструкторов «Группы ГАЗ». Напомним, еще два десятилетия назад на развитие собственных инженерных компетенций и подготовку высококвалифицированных кадров на Горьковском автозаводе сделал ставку промышленник и общественный деятель Олег Дерипаска. Он инвестировал в новые разработки автомобильной техники и модернизацию производств на предприятиях «Группы ГАЗ». И сегодня инженеры ГАЗ создают высокотехнологичный транспорт для решения самых важных задач, в том числе и для борьбы с пандемией.