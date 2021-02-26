"Это еще короткий путь": Мария Захарова прокомментировала видео с дипломатами РФ, выбирающимися из Северной Кореи на дрезине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Российским дипломатам пришлось выезжать из Северной Кореи на дрезине, потому что это, как ни странно, был кратчайший способ вернуться на Родину.

- К сожалению, это связано с жестким карантинным режимом, введенным в Северной Кореи, - рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По всему миру разлетелись кадры с российскими дипломатами, которые буквально своим ходом выбираются из Северной Кореи. Путь домой оказался долгим: для начала нужно было провести 32 часа в поезде, идущем от Пхеньяна к северу страны, затем еще 2 часа в автобусе до ближайшей к границе деревни. И на этом сложности только начались. Граница между РФ и КНДР проходит по реке Туманная, через которую нет пешеходных или автомобильных переходов, только один железнодорожный мост. Но поезда не ходят из-за пандемии. Пришлось выбираться своими силами на дрезине.

Таким макаром наши дипломаты пробирались на свою землю около часа. На российской стороне их уже ждали коллеги из представительства МИД во Владивостоке. На автобусе их доставили в аэропорт, откуда они вылетели в Москву.

- То, что вы видите на видео, это еще короткий путь. Хотя, конечно, сложно назвать его коротким и тем более легким. Альтернатива – выезжать через Китай, но в таком случае пришлось отсидеть бы там трехнедельный карантин, то есть путь занял бы месяц, - объяснила Захарова. – Мы несколько раз обращались к Пхеньяну с просьбой помочь нашим дипломатом, но, к сожалению, это не первый случай, когда из КНДР приходится выбираться таким образом. Это отношение не к России, а в целом к дипломатическому корпусу, который работает в стране. Главное, что наши дипломаты сохраняют оптимизм даже в такой ситуации. Дипломатическая служба связана не только с приемами и переговорами в комфортных условиях, но и с такими чрезвычайными ситуациями.

Надо сказать, что с началом пандемии Северная Корея отгородилась от всего остального мира прочным железным занавесом – гораздо более непроницаемым, чем был в Советском Союзе. КНДР и так в общем-то самая закрытая страна в мире, а с распространением коронавируса почти перестала пускать к себе даже грузы, в том числе лекарства и продовольствие, которые в стране просто не производят. Что уж говорить о пассажирских перевозках, они просто под запретом.

Когда местные власти объявили о таких жестких мерах, большинство иностранных дипломатов быстро покинули КНДР. В том числе и представители Российской Федерации. Но 8 сотрудников нашего посольства, а также члены их семей все-таки остались.

В соцсетях под видео с нашими дипломатами появились недоуменные комментарии: как же так, чуть где какой катаклизм в мире, туда вылетают наши спасатели, вакцины мы доставляем по всему миру, а собственных людей вывезти не можем. Но тут все упирается в принципиальную позицию Пхеньяна – нельзя же отправить самолет, если страна его просто не пускает в свое воздушное пространство. Пассажирские рейсы, даже такого экстренного характера, в Северной Кореи под запретом из-за пандемии.