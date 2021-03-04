Тест на прочность: как узнать, есть ли у вас защита от нового коронавируса

С диагностикой тоже были проблемы – симптомы COVID-19 схожи с другими ОРВИ, а тестов на определение нового коронавируса было крайне мало. Но, к счастью, со временем все изменилось.

За год инфекционисты изучили этот вирус. Врачи разработали алгоритм обследования пациентов с подозрением на COVID-19 и тактику лечения. И очень важно, что теперь любой желающий может сдать анализ крови на специфические антитела к новому коронавирусу и узнать, встречался ли его организм с SARS-CoV-2, даже если признаков заболевания у него не было.

Каждому свое: какой тест сдавать и в какой ситуации?

Однако с тестами на антитела к коронавирусу часто возникает путаница – они могут быть нескольких видов: наиболее важны в диагностике иммуноглобулины (антитела) класса М (IgM) и иммуноглобулины класса G (IgG). В чем разница? Какие антитела и когда нужно тестировать в крови?

«Выбор теста зависит от сроков предполагаемой болезни, – говорит инфекционист, главный врач ООО Инвитро-Сибирь, к. м. н. Андрей Поздняков. – На начальном этапе инфекции в крови определяются IgM антитела, а спустя время они полностью заменяются на антитела класса G».

В общем, схема простая:

Если недавно (три-четыре недели назад) был явный контакт с больным COVID-19 и/или «нерасшифрованное» респираторное заболевание – то лучше сдать кровь на антитела класса M и G. Сочетанное исследование антител обоих классов повышает диагностическую значимость проводимого анализа. Одновременное определение IgM и IgG антител к коронавирусу SARS-CoV-2 проводят с целью диагностики недавно перенесенной коронавирусной инфекции, в том числе при бессимптомном течении болезни, а также при дифференциальной диагностике заболеваний, схожих с COVID-19.

Если же явных контактов и клинических симптомов в течение двух-трех месяцев не было, но есть подозрение на перенесенную инфекцию ранее, возможно бессимптомно, то можно выполнить тест только на антитела класса G.

При наличии симптомов ОРВИ надо обязательно обратиться к врачу, который назначит ПЦР-тест (мазок из носоглотки и ротоглотки). Если с момента предполагаемого инфицирования прошло достаточно времени, то доктор может дополнительно рекомендовать пациенту сделать анализ крови на антитела к SARS-CoV-2. Дело в том, что ПЦР-тест наиболее эффективен в первую неделю от начала появления симптомов, потом вирусная нагрузка во взятых образцах снижается и тест может не показать наличие вируса. Обнаружение в крови только IgM антител указывает на острую стадию инфекции, одновременное выявление IgM и IgG антител, означает, что инфицирование произошло недавно, но больной уже идет на поправку.

Многие спросят: для чего в крови определяют только на IgG антитела? Ну, каким-то ОРВИ переболели, ну, с чихающим и кашляющим человеком контактировали. Но теперь все уже в прошлом! Да. Но чем вы болели? Возможно, это, действительно, был грипп или простуда. Но тогда шанс заболеть COVID-19 очень высок, ведь иммунитета к нему у вас нет. А чтобы узнать, была ли у вас именно новая коронавирусная инфекция, желательно сдать анализ крови на IgG антитела. И если не болели, тоже можно, ведь известно, что очень часто новая коронавирусная инфекция протекает без каких-либо симптомов. Тест покажет, есть ли у вас антитела и иммунитет против COVID-19.

В поисках точки G

Но, оказывается, с иммуноглобулинами класса G не все так просто. В структуре нового коронавируса есть несколько антигенов, на которые наш отвечает активацией иммунной системы. И один из них – спайковый (S) антиген. Именно IgG антитела к S-антигену говорят о наличии защитного иммунитета против COVID-19. Вот его-то и стоит определить.

И такой есть – в ИНВИТРО это тест № 1652. С помощью данного теста можно определить, встречался ли организм с новым коронавирусом в прошлом, а также узнать о наличии защитного иммунитета.

Жизнь после теста

Что может показать тест на IgG антитела к SARS-CoV-2? Тут всего два варианта:

Тест положительный. То есть в вашем организме есть антитела к новому коронавирусу. Значит, вы имеете низкий риск повторного заражения и серьезных осложнений COVID-19, если все же заболели.

Разумеется, соломки подстелить всегда не мешает: вирус новый, и многое о нем еще предстоит узнать. Поэтому не стоит пренебрегать средствами индивидуальной защиты (маска, перчатки), избегайте контакта с больными ОРВИ, соблюдайте расстояние и респираторный этикет. Также элементарные правила гигиены никто не отменял – чаще мойте руки и ведите здоровый образ жизни.

И еще один момент: если тест на IgG антитела к SARS-CoV-2 оказался положительным, то делать прививку от нового коронавируса не нужно, это показатель для отсрочки вакцинации. Вот почему важно этот анализ сделать.

Тест отрицательный. Значит, с новым коронавирусом вы не встречались, иммунитета к нему нет. И в этом случае стоит проявлять особую осторожность.

Помните, что главным источником заражения COVID-19 являются больные люди, – вирус передается воздушно-капельным, воздушно-пылевым и контактным путями. Так что придется следовать рекомендациям специалистов:

• избегайте контактов с больными людьми;

• носите маску и перчатки;

• в общественных местах соблюдайте дистанцию 1,5–2 м;

• откажитесь от рукопожатий при встрече;

• чаще мойте руки или протирайте их антисептиком;

• чаще протирайте пыль, делайте влажную уборку, проветривайте квартиру/дом.

Но еще лучше сделайте прививку против COVID-19. А после вакцинации желательно снова сдать качественный тест на IgG антитела к S белку – он покажет, выработался ли защитный иммунитет. Кстати, именно этот тест специалисты называют «поствакцинальным». Потому что в большинстве вакцин от коронавируса в качестве антигена-мишени используют именно спайковый антиген (S). И, между прочим, пройти тест на иммуноглобулин класса G после вакцинации рекомендует Минздрав России.