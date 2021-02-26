Итальянская певица привилась российской вакциной «Спутник V». В Британии это сочли позором для Европы

Итальянская певица не дождалась прививки на родине и привилась "Спутником" в России. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Британцы забивают последние гвозди в гроб дружеских отношений с Евросоюзом. В популярном английском таблоиде Express вышла заметка журналиста Тима Макналти, в которой он безапелляционно называет позором для ЕС тот факт, что итальянка сделала прививку от коронавируса российской вакциной.

Давайте разберемся, что так разгневало уважаемого британца. Речь в его тексте идет об итальянской оперной диве Анне Марии Кьюри, которая приехала в Москву на гастроли. Она блистала в постановке оперы «Саломея» Большого театра с нью-йоркской «Метрополитен опера», а между выступлениями сбегала на прививочный пункт и вакцинировалась «Спутником V». Этот случай британский журналист приводит в пример отчаянного положения европейских граждан, которые не могут дождаться вакцин.

- Европа оказалась не в состоянии организовать масштабную и оперативную прививочную кампанию. Из-за этого европейские города не могут вернуться к обычной жизни, а в Москве все хорошо, все работают в нормальном режиме, - объяснила свой поступок итальянка. – Честно говоря, я была в шоке, когда увидела, что открыты и театры, и магазины. Не могу понять, почему у нас так с этим медлят.

Кстати, Анна Мария Кьюри далеко не первая иностранка, которая поехала в Россию за иммунитетом к коронавирусу. Многие наши соотечественники, уехавшие на Запад, берут длительные отпуска, чтобы привиться на Родине. Заодно берут с собой мужей и детей.

Ведь в Европе уколов нужно ждать несколько месяцев, а то и больше.

Певица выступила за то, чтобы в Европу направили партии с российской вакциной «Спутник V». Это поможет преодолеть нехватку лекарств и ускорить процесс вакцинации жителей Евросоюза.

Певица Анна Мария Кьюри. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Предложения обеспокоенных рядовых европейцев звучат на фоне политических баталий. Незадолго до этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен критически отозвалась в отношении российской разработки:

- Выглядит удивительно: Россия предлагает другим странам миллионы доз, хотя в вакцинации собственного населения особо не продвинулась.

Хотя при этом другим государствам подобная коллизия не мешает договариваться с Москвой о поставках «Спутника V». Не менее 30 стран заключили договор о поставках. Среди них - Венгрия. Будапешт уже получил партию. К переговорам готовятся власти Словакии и Хорватии. Даже если российская вакцина не будет одобрена европейским регулятором, препарат все равно будет отправлен адресату, как это произошло с Венгрией.

Перебои с поставками вакцин в Евросоюз возникли в конце января. Совместная разработка Pfizer/BioNTech перестала поступать в европейские государства. Это было связано с тем, что американская Pfizer сейчас сконцентрировалась на производстве вакцин для США, а у немецкой BioNTech просто не хватает ресурсов для создания необходимого объема препарата для европейского рынка.

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