Особенности национального карантина: Финляндия закрывается, чтобы совершить последний рывок в борьбе с ковидом

Финляндия в борьбе с эпидемией делают ставку на своевременное тестирование Фото: Алексей ВАРЕНОВ

С 8 марта кое-где в Финляндии на три недели закроется почти все: рестораны, кафе, бары, фитнесс-клубы, зоопарки и кружки по интересам. Власти замахнулись на святое — общественные сауны тоже будут закрыты. Школьники от 12 лет перейдут на дистанционное обучение, а всем финнам, которые могут работать из дома, рекомендовано удалиться из офисов. В отличие от остальной Европы, закрывать магазины и вводить комендантский час не будут.

Закрыв границы от соседей в числе первых, власти предотвратили массовый завоз коронавируса из-за рубежа Фото: Алексей ВАРЕНОВ

Особенность и интрига национального локдауна заключается в том, что пока неясно, какие части страны будут им затронуты. Если регион утром 8 марта окажется в фазе ускорения или распространения (два наиболее опасных этапа эпидемии коронавируса), то его закроют. Уже очевидно, что в эту группу попадут столичный регион, южные и западные провинции, а также Лапландия.

Еще недавно Финляндия была одной из самых благополучных в плане коронавируса территорий Европы. Закрыв границы от соседей в числе первых, власти предотвратили массовый завоз коронавируса из-за рубежа, но карты смешал уже просочившийся особо заразный британский штамм. Сейчас финны заражают друг друга в основном им. Так как Финляндия в борьбе с эпидемией делают ставку на своевременное тестирование, то цифры выявленных и заболевших резко пошли вверх. К сожалению, все предыдущие карантинные ограничения пошли насмарку: шансы заразиться в феврале заметно выросли, увеличилась опасность перегрузки системы здравоохранения.

В Финляндии шансы заразиться в феврале заметно выросли, увеличилась опасность перегрузки системы здравоохранения. Фото: Алексей ВАРЕНОВ

Финский локдаун, который министр внутренних дел Мария Охисало нарекла «последний рывок», будет гораздо мягче, чем ограничения в большинстве европейских стран. Можно выходить из дома в любое время, ходить в магазины, ездить на природу и заниматься некомандными видами спортом на открытом воздухе. Но ситуация непредсказуема, говорят вирусологи, поэтому трехнедельный финишный рывок может оказаться многомесячным бегом с препятствиями.