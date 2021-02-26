«Мне захотелось крикнуть»: Земфира прокомментировала каждую песню нового альбома Borderline

Земфира Рамазанова выпустила новый альбом. Фото: Евгения ГУСЕВА

Прозвучит странно, но Земфира Рамазанова выпустила самый светлый, жизнеутверждающий и откровенный за последние годы альбом Borderline (дословно: «на грани», а в психиатрии — ПРЛ, пограничное расстройство личности). Певица призналась, что купила собаку, играет в мобильные игры, сидела на антидепрессантах, перенесла две болезни за один месяц, а еще простила и попросила прощения у любимой мамы, которая ей лгала, нанесла «страшные раны» и хотела назвать другим именем.

Более того, Земфира специально для Apple Music лично снабдила пояснением, сделанным не через губу, каждый трек. Когда такое было видано? Земфира вернулась, она явственно хочет говорить со слушателем и даже многократное упоминание слова «ад» не избавляет от мысли — ей снова нравится жить.

«КП» приводит комментарии рокерши, обычно отгороженной от публики и СМИ бетонной стеной (стиль, орфография и пунктуация — авторские).

таблетки

мои давнишние друзья - припеву много лет. он был и был, что с ним делать дальше, я не знала, иногда напевала в минуты раздражения.

в какой-то момент мой племянник отправил мне гитарный рифф для этой песни, и завертелось. классическая, но нечастая в наши дни история - я вдохновляю тебя, ты вдохновляешь меня, пинг-понг. получив этот рифф, закончила песню за пару дней. дальше оставалось лишь воплотить замысел. это оказалось очень трудно - пандемия, закрытые границы, невозможность выехать в студию, которая бы меня устраивала. в итоге барабаны сыграл Дэннис из Майями, бас и гитары - племянник, живущий в Лондоне, клавиши и вокал записаны в Москве, а свел все это Джошуа из Нэшвилла. вот такой интернациональный трэк.

это нетипичный для меня трэк, но да, это отличный трэк, чтобы начать альбом, первый за 8 лет.

ок

мой привет Цою. цитата из моей самой любимой его песни («Печаль» - Авт.). попытка осознать и интегрировать то ощущение, что я испытываю при прослушивании его песни, в собственную модель мира. началась она с риффа на акустике - очень люблю акустику и сочинять риффы на ней. сделав песню, написала моему приятелю Дариусу из группы Archive с просьбой послушать песню и сделать ее более убедительной. результат превзошел все ожидания! удивительный экспириенс, удача.

этим летом

еще один долгожитель. мы презентовали её в 2013 году, в рамках проекта «Учпочмак». у неё было много аранжировок и настроений, та, что в альбоме - самая точная. после концерта в Дубае, первого за много лет, я созвонилась со старым другом и он сказал: «Земфира, я слышу диссонанс, текст темный, а подача слишком легкомысленная», я задумалась. действительно, такое иногда случается, я заигрываюсь, особенно когда песня существует долгое время. попыталась начать все заново, прочитать песню заново. записали четырех барабанщиков, трижды переписали гитары, трижды - бас, и наконец успокоились.

пальто

моя любимая песня. ее могло и не быть, если бы Дима, прослушав припев, не сказал: «я такое люблю». а дальше - вопрос чувств и вдохновения - куплеты я написала за один день, лежа в больнице. но главное для меня в этой песне - ее свет. я редко пишу светлые песни, но каждый раз, когда они появляются, они меня обезоруживают.

в этой песне мне очень дорога партия баса - я хотела в этой партии выразить свой респект Полу Маккартни, выдающемуся басисту. бас у Пола поет, продолжает песню, ее мелодию - это происходит потому, что он сам пишет свои песни.

многие недооценивают бас-гитару, тогда как это важнейший инструмент. хороших басистов мало, многие пренебрегают этим инструментом и мало кто хочет играть на нем. я обожаю бас-гитару, и в этом альбоме куча отличных бас-партий, в том числе в этой песне.

камон

никак не удавалось дописать куплеты. вообще, это моя проблема - я пишу песню, быстро схватываю настроение и состояние, набрасываю слова и отползаю. спустя время приходится возвращаться, ловить «то» состояние и пытаться дописать. главное в ней - «я стою на краю, дальше звезды и океан» и шум океана. его мы долго искали и нашли в киношных библиотеках.

она эффектная, и многие, кто слышит, говорят: «о, привет, Тарантино». на самом деле это никакой не Тарантино, это любовь Тарантино к американской музыке, серф-гитаре, но да, спасибо Тарантино, что он популяризировал этот жанр.

том

песня про очень близкого мне человека.

несмотря на кажущуюся простоту, партии гитары и баса очень сложные, мы записали их не с первого раза. играли несколько барабанщиков, выбрали Эша, известного персонажа в английской музыкальной среде, имеющего собственный патент снятия звука. очень люблю эту песню за ее легкость и грусть. с ней можно бесконечно сидеть, резать и править. отдых для ушей и сердца. нравится абсолютно всем музыкантам, которые пытались её сыграть.

жди меня

я написала ее в час ночи, накануне случилась ссора. вокал пела в семь утра, его и оставила, лучше спеть не удалось. тот случай, когда чувства оказались сильнее техники. в обед приехал Дима и сыграл пианино и скрипки.

после я бесконечно редактировала, ходила по кругу, что-то добавляла, что-то убирала. но в итоге, все осталось так, как случилось в самый первый день.

я думаю, это лучшая моя песня за многие годы.

абьюз

абьюз - новое слово в нашем языке. психологическое насилие - мощное понятие, я попыталась его осознать.

написала ее в Париже. инструментов - ноль, способов записать - ноль, постоянно пропевала внутри, чтобы не забыть. вернувшись домой, все зафиксировала, и захотелось сделать другую последнюю часть - нервную,

неправильную, поломать грув - басист Артем предложил и сыграл отличный рифф. первый микс, который сделали для альбома.

остин

одна из первых песен, написанных для альбома, то есть я уже знала и понимала, что пишу песни для альбома. мне сложно объяснить, о чём она. об одиночестве, конечно, но не только. я собрала ее из каких-то частей - барабаны из одной песни, бас из другой. но с самого начала я слышала финальный результат. отправила Ренате первую версию, она спросила: «что за Кэтрин, что за Робби?»

потом возникла история с плэйрикс. я выяснила, что разработчики игры, в которую я играю и о главном герое которой я пою, из России, решили действовать сообща.

мы пробовали записать многих барабанщиков - англичанина, американца, русского. все говорили: «отличный вайб», но меня никак не устраивал результат. в итоге записали Дэна Маринкина. вокал - самый первый.

да, я написала ее в ноябре, самом мрачном и безысходном месяце.

мама

я много лет хотела написать песню про маму.

у меня не получалось. я не понимала, как выразить то, что хочу. решение пришло случайно, вытекло из репетиции, из того, что играла группа. на следующий день я заперлась в квартире и сделала этот трэк.

после мы пытались переписать то, что было. но оставили барабаны Зингера и бас Тильдикова - они в некотором смысле соавторы этой песни. так же как и Дима, который написал главный рифф. в общем, абсолютно внутривенный трэк, от начала и до конца сделанный только нами.

он дискомфортный, сложный, болезненный, но одновременно один из моих самых любимых.

крым

я выпустила гитарную версию в апреле, потому что мне хотелось как-то отреагировать на создавшееся положение вещей. мы оказались заперты в своих квартирах, прервали привычный ход жизни - мне захотелось крикнуть.

изначально я написала ее на пианино, я помню день, помню обстоятельства.

я всегда хотела слышать ее под пианино. в этой версии я приблизилась к тому, что слышу в своей голове, когда пишу, позволила себе все, что хочу и люблю.

удивительный случай, спустя время я опять ее полюбила.

снег идет

еще один очень личный трэк - мы торчали с Темой в пробках, купив собаку. я нервничала и постоянно смотрела вверх на светофоры. шел снег.

снег в моей жизни многое значит. и действительность, и метафора, и детство, и нечто очень красивое - в инструментальной части я пыталась с помощью звуков его визуализировать.

я давно хотела включить эту песню в альбом, но постоянно была не уверена. в какой-то момент я купила кучу музыкальных библиотек. времени было много, и я позволила себе расслабиться. сделала весь трэк сама.

идеальный конец.