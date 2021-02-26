Дмитрий Песков ответил, почему Россия не вводит против Украины контрсанкции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На встрече с Дмитрием Песковым мы вернулись к очень важной теме, которую не перестают обсуждать в коридорах власти и в СМИ

- Дмитрий Сергеевич, вы на днях назвали Украину, не столько народ, сколько власти, - недружественным государством. - напомнил я Пескову. - По-моему, такая формулировка была. В то же время у нас товарооборот годовой с нашей стороны – 5 миллиардов долларов, с их стороны – 2,7 - 2,8 миллиарда. Как это все понимать? Это первое. И второе. В то время, когда они вводят жесткие санкции, я имею в виду Киев, в отношении России, в отношении, на их взгляд, пророссийских политиков, почему мы не используем вот этот рычаг контрсанкций или как это назвать? Почему продолжаем не только электроэнергией подпитывать Украину, но и 5 миллиардами товарооборота?

- Мы делали и будем делать то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам. Это первое, - сказал Песков. - Второе. Упомянутые вами цифры, конечно, являются абсолютно мизерными с точки зрения потенциала торгово-экономического сотрудничества, взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Россией и Украиной. Подобное плачевное состояние, конечно же, мы наблюдаем по вине украинского руководства, которое фактически отказывается от каких-либо отношений и выбирает очень недружественный, а зачастую даже враждебный путь, как мы с вами уже говорили.

- И еще вопрос, коллегия МВД вроде планировалась на сегодня. Что с ней?

- Нет, она не планировалась на сегодня. Она планируется. Она состоится на следующей неделе.

- А когда?

- Мы сообщим дополнительно.

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