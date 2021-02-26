В Московской поликлинике отменили инструкцию о запрете «ерзать на стульях»

В поликлинике Москвы посетителям запретили ерзать на стульях. Фото: Александра КРАСНОВА

Сотрудники поликлиники №4 на Кутузовском проспекте пожаловались в соцсетях, что на работе создали инструкцию по охране труда при использовании стульев и офисных кресел.

- Запрещается садиться на стулья более, чем по одному человеку, использовать стулья, как средство перевозки предметов, ерзать на стульях, садиться на край, - значится в документе.

Как удалось выяснить «КП», такую инструкцию составили еще 2 февраля после производственной травмы – один из сотрудников крутился на стуле и упал. Факт был, а значит нужно принимать меры.

Инженер по технике безопасности изучил существующие инструкции и создал свою, где указал даже то, что «нужно избегать прямого попадания солнечных лучей на стулья». Инструкцию приняли. Врачи и медсестры сначала думали, что это шутка, но документ был согласован и правила нужно было выполнять. Например, "садиться на стулья, равномерно распределив вес тела по всей поверхности сидения". Но долго инструкция не просуществовала – всего несколько дней.

- Главврач оперативно обратила внимание на принятую инструкцию и отменила ее, - подтвердили «КП» в пресс-службе Управления делами президента РФ.

«КП» удалось также выяснить, что креативного инженера по технике безопасности не уволили за инструкцию по использованию стульев. Вероятно, что в поликлинике «ерзать на стульях» теперь не будут и без какого-либо документа.