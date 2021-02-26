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Политика

Мария Захарова: Запад отмахивается от конкретных вопросов по "делу Навального"

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала ситуацию вокруг госпитализации блогера
Борис АНДРЕЕВ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

На брифинге в пятницу, 26 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова коснулась истории с госпитализацией блогера Алексея Навального. Она заявила, что Запад с порога отвергает любые неудобные вопросы и независимые оценки, касающиеся этой ситуации.

- Любые отклонения от логики необоснованных обвинений и пренебрежения истиной, любые независимые оценки ситуации вокруг берлинского пациента, которые раскрывают предвзятость и ангажированность позиции Запада, с порога отвергаются нашими западными партнерами и коллегами. Любые неудобные вопросы, любые предложения поговорить с фактами на руках, любые предложения обменяться данными полностью блокируются, – сказала Захарова.

Она также отметила, что наряду с Германией Франция также не реагирует на запросы о предоставлении результатов анализов по Навальному и правовой помощи.

- Мы с недоумением восприняли ярко выраженный отказ французской стороны давать какой-либо ответ на устное послание Сергея Лаврова министру Европы и иностранных дел Франции. Это устное послание было доведено до адресата 15 февраля относительно письма врача-невролога Козака о нестыковках в утверждении об отравлении Навального, – заявила Захарова.

Напомним, в январе русскоязычный врач Козак, практикующий в Швейцарии, тщательно исследовал официально представленные Западом материалы о лечении Навального и характере его заболевания. Сопоставив все данные, медик пришел к выводу о правильности первоначального диагноза, поставленного блогеру, врачами больницы в Омске. Свои оценки Козак направил в письме на имя главы российского МИД Сергея Лаврова.

Захарова подчеркнула, что Париж отмалчивается не впервые.

- Как известно, Франция до сих пор не отреагировала ни на российский официальный запрос от 16 сентября 2020 года о предоставлении результатов анализов блогера, ни на обращение генеральной прокуратуры России от 17 сентября прошлого года о взаимной правовой помощи в соответствии с профильной европейской конвенции, – добавила она.

По ее словам, Москва рассматривает это как пренебрежение элементарной дипломатической вежливостью. «Париж стал просто активным участником информационной кампании давления на нашу страну. За свои слова надо отвечать», – подчеркнула Захарова.

Представитель МИД также отметила, что власти Германии и Франции заявили о своей некомпетентности в теме дела Навального, как только Россия предложила "поговорить на языке не ультиматумов, а фактов".

- Нам говорят - "Мы в Берлине, во Франции, не являемся специалистами в данной теме, в которой вас обвиняем", - заметила Мария Захарова.

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