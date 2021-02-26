Врач порекомендовал гомеопатию!

Вопросы пациентов:

Татьяна Солдатова, мама двоих детей

«С рождением первого ребенка я узнала о гомеопатии – с тех пор такие лекарственные препараты всегда есть в нашей домашней аптечке — и на случай ОРВИ с температурой и насморком, и мелких ссадин, и ушибов. И меня все устраивало, т.к. я видела и эффект и не беспокоилась о том, что могу навредить ребенку. Но после переезда мы вынуждены были сменить педиатра, и новый доктор раскритиковал все, что мы использовали раньше. Кто из нас прав?»

Елена Неганова

«Недавно обратила внимание, что препарат, который я давно принимала от стресса, – гомеопатический. Его мне выписала терапевт. Имела ли она такие компетенции? Я думала, гомеопатию может назначить только гомеопат».

Новый виток таких обращений случился, когда по телевидению высказался известный врач Александр Мясников:

«Мне трудно говорить, я просто знаю, что бывают случаи реальных выздоровлений. Есть люди, которым гомеопатия явно помогает. Исследования не дают нам однозначного ответа – это «лженаука» или все-таки эффективный метод. В том случае, если помогает, работает принцип доказательной медицины – если то, что ты делаешь, работает, продолжай это делать. Когда немножечко поднимаешь голову и можешь отдохнуть, то понимаешь, что не все так примитивно просто, как представляет даже доказательная медицина. Считается, что гомеопатия безопасна, но интересно, что, допустим, в Америке стандарты безопасности к гомеопатическим препаратам точно такие же, как к активным лекарствам. По факту они приравнивают гомеопатию к реальным лекарствам, потому что требуют с них протокол очень строгих клинических испытаний, показывая их полную безопасность».

Задаем вопросы специалистам: что делать, если врач назначил гомеопатию?

МНЕНИЕ ЮРИСТА: Александр Серов, к.ю.н., юрист-консультант

«Гомеопатический метод в нашей стране был официально узаконен Министерством Здравоохранения РФ в 1995 году. То же самое касается и практики врача: деятельность врачей-гомеопатов регулирует приказ Минздрава РФ от 29.11.1995г. №335: врач, использующий гомеопатический метод лечения, обязан вести всю необходимую медицинскую документацию, назначать и контролировать назначенную терапию. А само определение гомеопатического препарата утверждено Федеральным законом от 12.04.2010г. №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Этот закон возлагает на производителей гомеопатических препаратов такие же обязанности в сфере обращения лекарств, как и на производителей иных препаратов, в том числе по проведению доклинических исследований, экспертизы и государственной регистрации препаратов. Иными словами, врач (как и фармацевт) в рамках своей профессиональной деятельности имеет законное право назначить то или иное гомеопатическое лекарство, а пациент – получить разъяснения любого лекарственного назначения и соблюдения специалистом норм медицинской практики».

КСТАТИ

Методы комплементарной медицины давно находятся в фокусе внимания ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения). Еще с 1999 г. ее эксперты провозгласили необходимость более тесной инкорпорации гомеопатии и «западной медицинской системы. А в феврале 2010 г. эксперты ВОЗ начала шаги по стандартизации процесса получения гомеопатического лекарства.

При этом выпущенный отдельной группой частных лиц Меморандум № 2 «О лженаучности гомеопатии», принятый Комиссией по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН, юридически не является официальной позицией РАН и тем более не имеет обязательного характера.

МНЕНИЕ ВРАЧА: Татьяна Крухмалева, к. м. н., семейный врач

«Лечение с использованием гомеопатических лекарств – такое же медицинское вмешательство, как и остальные. Это прерогатива медицинского специалиста, который имеет профильное образование и в дополнение к нему – знания по гомеопатии. Врач назначает любой препарат, в том числе и гомеопатический, исходя из официальных рекомендаций и своего опыта, понимая, что именно в этой ситуации такое назначение уместно. Что это может быть за ситуация?

Во-первых, случаи, когда пациент вынужден принимать сразу несколько препаратов и нужно позаботиться, не только об эффективности, но и безопасности терапии, снизить лекарственную нагрузку. Так, включение гомеопатических препаратов в комплексную схему лечения и может снизить интенсивность применения антибиотиков или НПВС. Или, например, гомеопатия незаменима, если мы рассматриваем лечение на фоне постоянного приема других лекарств, как это часто случается у пожилых людей.

КСТАТИ

С каждым новым десятилетием в мире на 5–6% возрастает число людей, ежедневно принимающих как минимум два препарата. Ситуация усугубляется тем, что во многих случаях врачи не представляют себе, какие еще лекарства и биодобавки принимают их пациенты в дополнение к назначенным – больные не всегда рассказывают об этом.

Также гомеопатические лекарственные средства следует применять пациентам с множественными противопоказаниями. К таким пациентам относятся все дети, для которых большинство лекарств противопоказаны в силу раннего возраста. Однако ситуаций, при которых им требуется медицинская помощь, – множество! Тревожность и нарушения сна, аллергия, ОРВИ, прорезывание зубов и даже банальные укусы насекомых! Именно поэтому гомеопатические препараты очень часто назначаются педиатрами.

Гомеопатические препараты используются для улучшения качества жизни пациента и снижения побочных эффектов от основной терапии при лечении даже таких серьезных заболеваний, как, например, сахарный диабет и онкология».

КСТАТИ

В Германии 2/3 населения используют гомеопатические средства в лечении. В Австрии гомеопатические препараты применяют почти половина жителей страны, в Италии – каждый четвертый, а в Бельгии, по данным агентства IPSOS, – порядка 40% населения. В Испании, согласно цифрам Netquest, гомеопатические лекарства используют 45% населения. Во Франции 77% французов доверяют гомеопатическим препаратам.

МНЕНИЕ ФАРМАКОЛОГА: к. ф. н. Светлана Талашова – ООО ФЦ «Знание» (аккредитованный федеральный центр онлайн-обучения специалистов в области медицины и фармации)

«Несмотря на то, что гомеопатические препараты производятся особым технологическим способом, в России они зарегистрированы в качестве лекарственных средств в рамках единой регистрационной процедуры. А это означает, что они проходят необходимые клинические исследования, которые предоставляются в форме досье на лекарственный препарат в Минздрав, а качество препаратов сертифицируется по европейским и российским стандартам GMP. На сайте Росздравнадзора с легкостью можно найти актуальную информацию о том, зарегистрированы ли те или иные комплексные гомеопатические препараты в качестве лекарственных средств.

Если вам специалист посоветовал гомеопатическое лекарство, но вы сомневаетесь – не стесняйтесь задать ему все интересующие вас вопросы! Ведь аптека и есть наилучшее место не только для покупки любого лекарства, но и для получения новой информации! Особенно сейчас, когда персонализированный подход к лечению определяет эффективность проводимой терапии, ведь при схожих симптомах у каждого из нас свои первопричины этого состояния».

КСТАТИ

Если ранее гомеопатические препараты изготавливались непосредственно в аптеке, то сегодня, согласно актуальному законодательству, все гомеопатические препараты должны сертифицироваться по единому стандарту GMP.