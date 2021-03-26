«Вам следует спросить Бакаева, почему он хотел уйти»: Доменико Тедеско готовится к первому домашнему матчу года

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уже в это воскресенье московский «Спартак» проведёт свой первый домашний матч в новом календарном году против казанского «Рубина». Красно-белые уже вышли из зимнего перерыва, правда сделали это максимально неудачно — проиграли «Динамо» в кубковой игре 0:2.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопросы журналистов перед матчем с «Рубином». Сам немецкий специалист эту игру будет смотреть с трибун, так как отбывает трёхматчевую дисквалификацию. Тедеско рассказал о том, что уже привык к периодическому отлучению от команды во время игр, о своём будущем после «Спартака» и ряде игроков команды. В частности, затронул самую актуальную тему про возможный переход Зелимхана Бакаева в «Динамо».

— Мы превзошли «Динамо» по всем основным параметрам. Были лучше во владении мячом, ударах по воротам и ожидаемым голам.

После этой игры я, конечно, разговаривал с Виктором Мазесом. Он очень переживал о промахе с пенальти и красной карточке. Но все же понимают, что это было неумышленно. Два дня после матча он не мог это забыть. Я ему сказал, что нужно отпустить ситуацию. Прошлого не вернуть, нужно смотреть в будущее, — заявил Доменико Тедеско.

«Спартак» провёл самое активное трансферное окно из всех клубов РПЛ. Но во многом из-за этого и появились вопросы по ряду игроков. Тедеско рассказал, почему Бакаев был готов уйти в «Динамо», а Ташаев и Селехов — покинуть команду по окончанию сезона.

— Вам следует спросить Бакаева, почему он хотел уйти. Он важный игрок для нас, входит в топ-10 игроков «Спартака» по сыгранным минутам. Всегда бывают игроки, которые будут недовольны, это нормальная ситуация, особенно после прихода новых футболистов. Есть конкуренция, но если взять ту же «Баварию», то там по четыре игрока на одну позицию. Это нормально, это создаёт конкуренцию.

Ташаев находится не с первой командой. Его судьба была решена ещё при Цорне, когда он был генеральным директором. Селихов - отличный вратарь. Среди вратарей у нас есть конкуренция. Максименко и Селихов - хорошие вратари, но психологически для вратаря очень важно чувствовать доверие тренера. Даже если это будет 98% доверия — уже не то. Я доверяю всем нашим голкиперам. Но не вижу необходимости что-то менять. Я поговорил с Селиховым, он меня понял и сказал, что на моем месте поступил точно также. Тем не менее я рад, что он у нас в команде, — рассказал Тедеско журналистам.

Следующий матч, как и два последующих, Доменико Тедеско проведёт не на тренерской скамейке, а на трибуне из-за дисквалификации после инцидента в матче с «Сочи». Немец рассказал, что уже привык отлучаться от команды и полностью доверяет своему помощнику Андресу Хинкелю.

— С Хинелем каждый день говорю, как себя вести. Надеюсь, завтра мне ещё можно будет прийти на тренировку команды. Хотя я уже ни в чём не уверен, такое ощущение что здесь всё возможно. Кроме шуток, я буду на стадионе без связи с тренерским штабом. Я им доверяю. К сожалению, я уже привык, что не могу быть с командой. Но эта тема уже закрыта. Своим игрокам и тренерскому штабу я полностью доверяю, — высказался Тедеско.

Как известно, Тедеско покинет «Спартак» по завершению сезона. В СМИ уже появилась информация об интересе «Шальке» к Доменико. Но главный тренер красно-белых заверил, что сейчас занят исключительно работой со «Спартаком».

— Не думал о том, что будет в моей жизни после мая. Я сконцентрирован на работе в «Спартаке» и на предстоящем матче. Такие новости, как интерес Шальке, интересны для прессы, но не для меня.