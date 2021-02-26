Российские казаки поучаствовали в праздновании Дня защитника Отечества

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

В минувшие «долгие» выходные для российского казачества главным днем, конечно, был День Защитника Отечества.

Для воспитанников челябинского детдома «Надежда» казаки Оренбургского казачьего войска провели «Урок мужества». Его посвятили подвигам наших бойцов в Афганистане и приурочили к недавней годовщине вывода войск из южной республики.

В уральском поселке Бобровский казаки и кадеты клуба «Вепрь» соревновались на военно-спортивном празднике «Настоящие мужчины». А на базе детского казачьего клуба «Казара» состязались казаки и добровольцы-спасатели Илекского района - на стартах памяти казака-добровольца Валерия Курохтина, краеведа и историка Уральского казачьего войска.

Конкурс «Воины лихие, казаки удалые» прошел в казачьем кадетском корпусе в Верхнеуральском агротехнологическом техникуме. Ребята показали не только хорошее знание казачьих заповедей и истории, но и продемонстрировали отличные навыки спортивной подготовки.

Первенство по армейскому рукопашному бою, где показали высокий класс ребята из казачьей школы «Атаман» хутора «Атаманский», прошло в Оренбурге.

А по всей стране представители казачьих кадетских корпусов становились на Вахту памяти в почетный караул там, где горит Вечный огонь.

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