Ученые нашли генетическую предрасположенность к Covid: что нам это даст и нужно ли сдавать тест

Ученые выявили генетическую предрасположенность к тяжелой форме заболевания Ковид-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почему одни люди болеют коронавирусом и даже не замечают этого, а для других встреча с СOVID-19 сопряжена со смертельным риском? Российские ученые из нескольких лучших научных центров страны, в числе которых Высшая школа экономики и медицинский университет имени Пирогова, а также МГУ и городская клиническая больница имени Филатова обнаружили генетическую предрасположенность к тяжелой форме COVID-19. В чем суть исследования? Нужно ли нам срочно обследоваться на генетическую предрасположенность к тяжелому течению ковид, «Комсомолка» разбирается вместе с иммунологом, кандидатом медицинских наук и генеральным директором контрактно-исследовательской компании Николаем Крючковым.

Как работает «витрина» для иммунитета

В нашем организме есть особые молекулы HLA первого типа (HLA 1). Именно они показывают окружающим клеткам, в первую очередь, клеткам иммунной системы, информацию о том, что происходит внутри самой клетки. Это могут быть любые изменения, например, онкологические, или аутоиммунные, а также заражение клетки инфекцией.

- Если попробовать объяснить этот механизм пусть приблизительно, но наглядно, то он напоминает витрину. На эту витрину с помощью молекул HLA 1 выкладывается информация обо всем, что в клетках не в порядке и требует реагирования, - говорит Николай Крючков.

Эксперт по разработке, регистрации и исследованиям лекарств, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

SARS-CoV-2 начал вторжение: что происходит у нас внутри

Приведем такой пример, клетки слизистой заражаются вирусом SARS-CoV-2. Это значит, что вирус подцепился к рецепторам, произошел каскад реакций, и он проник внутрь клетки.

- Дальше задача этого опасного вируса – себя скопировать, причем, он это делает, используя ресурсы клетки, - объясняет Николай Крючков.

В то время, когда происходит этот синтез вирусных белков, клетка использует механизм «витрины», чтобы подать сигнал SOS: показать «неполадки» клеткам иммунной системы, а именно CD8-клеткам, так называемым T-лимфоцитам - киллерам.

Хитрость заключается в том, что CD8-клетка может прочитать чужеродную структуру только, если она идет в комплексе с HLA 1. Затем – иммунная система подбирает и воспроизводит именно те клетки – киллеры, которые подходят для уничтожения конкретной инфекции, например, коронавирусной.

Защита от коронавируса передается от мамы и папы

Сами молекулы HLA первого класса бывают трех типов - A, B и C, и имеют множество генетических вариантов, которые наследуются от матери и от отца.

- Это наследие формирует индивидуальный генетический профиль человека и у каких-то людей этот профиль сформирован таким образом, что он максимально эффективен по отношению к вирусу SARS-CoV-2, - говорит Николай Крючков. - Им, условно говоря, повезло и их иммунная система эффективнее реагирует на вирус SARS-CoV-2, как результат - люди переносят эту инфекцию в более легкой форме. Затем исследователи попробовали разработать шкалу риска, которая показывает, насколько личный генетический профиль обеспечивает склонность к более легкому или тяжелому течению СOVID-19.

Пора ли нам применять генную терапию для профилактики тяжелого ковида

Данное исследование – поисковое, то есть, это совсем ранняя стадия изучения вопроса, оно только формулирует гипотезу.

- Ученые делают обоснованное предположение, что строение HLA 1 действительно влияет на то, как человек переносит заболевание коронавирусной инфекцией, но с уверенностью утверждать, так это или нет, невозможно, пока гипотеза не будет проверена другими исследованиями, - отмечает Николай Крючков. - Подобные научные изыскания проводились по отношению ко многим инфекциям, например, к малярии, туберкулезу, ВИЧ. И вполне вероятно, что действительно такой эффект есть Другое дело, что это не главный фактор, определяющий эффективность борьбы иммунной системы с инфекцией. Это не значит, что, если вам повезло с генотипом, то вы не заболеете ковидом или гарантированно не умрете. Просто снижаются риски.

Бежать в лабораторию и делать исследование своего генетического профиля совершенно бессмысленно, уверен эксперт. К тому же поменять генотип все равно не получится.

- Генотерапевтические лекарственные препараты, конечно, уже появляются. Но даже в случае орфанных (редких, - прим. ред.) заболеваний, вызываемых дефектом одного конкретного гена, такие препараты далеко не всегда срабатывают и не всегда обеспечивают пожизненный эффект, - напоминает Николай Крючков. – Однако работа учеными проделана серьезная и это очень хорошо, что в России и других странах проводятся подобные исследования. Они дают плоды не сразу, это постепенный процесс добывания знания из массы непознанного. Цель этого научного поиска - понять, как работает специфический иммунитет в общем и при COVID-19 в частности. Все это со временем может принести практическую пользу для профилактики и лечения коронавирусных и других инфекционных заболеваний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вылечить и не покалечить»: какие лекарства действительно помогают при COVID-19

По просьбе «КП» данные исследований в разных странах мира проанализировал и прокомментировал Заслуженный врач России Михаил Каган (подробности)

Лечение COVID-19: когда вреда от лекарств больше, чем пользы

Заслуженный врач России Михаил Каган по просьбе kp.ru проанализировал итоги исследований эффективности препаратов, которые чаще всего назначают для лечения COVID-19 (подробности)