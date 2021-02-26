"Он столько радости дарил нам всем": Алена Апина сообщила печальные новости о Борисе Моисееве

Здоровье Бориса Моисеева пошатнулось в 2010 году. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАСС

Состояние здоровья Бориса Моисеева последние несколько лет вызывает тревоги и волнения у почитателей его таланта. Несколько лет назад исполнитель хита "Голубая Луна" перенес два инсульта. С тех пор певец стал затворником. Алена Апина одна из немногих, кто знает всю правду о своем давнем друге.

Певица Алена Апина много лет дружит с 66-летним Борисом Моисеевым. Звезда 90-х посетовала, что ее хороший друг до сих пор не оправился от перенесенных инсультов и очень болен. Он является крестным единственной дочери звезды - Ксении. Девушка, как известно, была рождена от суррогатной матери. Певица в гостях у Бориса Корчевникова рассказала о состоянии музыканта.

"Он неважно себя чувствует, болен. И нам просто остается желать ему долгого-долгого здоровья. Очень хочется. И очень жалко, что такие большие артисты так себя чувствуют. Он столько радости дарил нам всем. То есть этого человека было невозможно принимать без улыбки. Можно по-разному относиться к тому, что он делал. Но это всегда было весело, задорно, эпатажно. И это было ни на что не похоже. Жалко, что он болен сейчас. Надо пожелать ему здоровья", - едва не расплакавшись, поведала вокалистка в студии программы "Судьба человека" на канале "Россия 1»".

Певица Алена Апина много лет дружит с 66-летним Борисом Моисеевым

Звезда сокрушается из-за того, что они теперь так редко видятся. "Не могу сказать о том, что сейчас у Бориса происходит в душе. Чтобы с ним поговорить, надо быть долго рядом. Он тяжело разговаривает. Сложно понять мысли, которые он хочет выразить. Он прекрасный, ранимый человек, очень одинокий", - добавила Алена.

Отметим, здоровье Бориса Моисеева пошатнулось в 2010 году. Тогда у него произошел первый инсульт. Состояние артиста было тяжелым - после остановки сердца его ввели в медикаментозную кому. Он долгое время был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Певец тогда смог восстановиться и даже вернулся на сцену. Врачи рекомендовали артисту изменить образ жизни и прекратить все выступления. Но Моисеев решил по-своему. В итоге организм не выдержал, случился второй инсульт. В конце 2015 года Борис закончил свою гастрольную деятельность и объявил себя "российским пенсионером". "Не он «завязал» со сценой - жизнь его «завязала». Борис Михайлович живет в Москве. Он принял себя таким, какой он есть", - делился его концертный директор.