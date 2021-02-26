Глава РФС Александр Дюков: «Мы с Черчесовым вакцинировались. Ряд футболистов еще не приняли такое решение»

Глава РФС Александр Дюков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Перед полноценным возобновлением сезона президент РФС Александр Дюков ответил на вопросы журналистов, в том числе и корреспондента «КП». И дал понять, что не хочет, чтобы его назначили ответственным абсолютно за все, что происходит в российском футболе — от провала в еврокубках, до треснувшей балки на стадионе в Самаре.

О бюджете РФС

(он выше, чем в прошлом году)

- Бюджет радует. Доходы в 2020 году превысили доходы от 2019-го года. А в 2021 превысят 2020-й год. Мы получим 4,5 млрд рублей только от коммерческой деятельности. Все будет потрачено на реализацию реформ. Наши партнеры продолжают верить в футбол.

О проблемах о построенном к ЧМ на стадионе в Самаре

(там якобы треснула балка)

- Вы хотите найти человека, который ответственен абсолютно за все происходящее. Мне ничего неизвестно о том, что ситуация критическая и стадион находится в аварийном состоянии. Надеюсь, РФС не потребуется направлять туда сварщика.

О премиях арбитрам

(по неофициальным данным премии могут достигать 3 млн рублей одному судье. А все расходы порядка 50 млн рублей лягут на клубы. Клубы недовольны)

- Лига получает доход от проведения матчей. И она должна в том числе направлять его на компенсацию расходов. У судей есть оклад, а есть премиальные за качественную работу. Это те расходы, которые должны нести клубы и Лига.

Комментарий заместителя генсека РФС Дениса Рогачева:

- Большинство клубов согласилось с судейской реформой, но со следующего сезона. Думаем, в ближайшие месяцы проект официально будет предложен Исполкому

О выводах после провала клубов в Европе

(всего 1 победа в 26 матчах на все команды)

- Совсем недавно я давал комментарий по выступлению российских клубов в еврокубках. За месяц ничего не изменилось. Еще не пришло время, чтобы увидеть какие-то изменения. Нужно, чтобы начался новый сезон в еврокубках. У нас есть задачи, которые мы ставим перед сборной России. И есть РПЛ, которая должна ставить задачу быть в топ-6 по силе в европейских чемпионатах.

О вакцинации футболистов сборной

(не все хотят делать прививку)

- Мы не можем заставить игроков вакцинироваться, но кто-то действительно вакцинировался. Ряд игроков пока еще не приняли такое решение. Мы с Черчесовым вакцинировались. В Москве созданы все условия, если кто-то из игроков выскажет желание, мы все организуем.

МНЕНИЕ

Андрей Вдовин

Почему Россия в футболе уступает соседям

Последний российский клуб бесславно покинул еврокубки, а «Динамо» Киев и «Шахтер» продолжают восхождение. Подробнее - в материале нашего колумниста Андрея Вдовина (подробности)