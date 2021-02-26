Бывшая жена Андрея Аршавина пробыла четыре дня в коме

Бывшая жена Андрея Аршавина перестала выходить на связь с подписчиками Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Бывшая жена Андрея Аршавина полгода борется с тяжелым недугом. У Алисы Казьминой развилось аутоиммунное заболевание, которое подорвало здоровье многодетной материли и изуродовало ее лицо. 38-летняя женщина до недавнего времени делилась с поклонниками подробностями личной драмы. А потом внезапно пропала.

Бывшая жена Андрея Аршавина перестала выходить на связь с подписчиками. Оказалось, что Алиса Казьмина была срочно госпитализирована в тяжелом состоянии и едва не умерла.

Бывшая теща Аршавина выплакала все глаза. Наталия Сарычева опубликовала в блоге фото дочери со свечкой. Она сопроводила его тревожным сообщением.

"Ты вернулась к нам, моя девочка. Восемь дней в реанимации, четыре дня в искусственной коме. Восемь дней ожидания, между жизнью и смертью", - поведала она.

Стоит отметить, что ранее Алиса перенесла операции. Она делилась сокровенным: "Я вовремя попала на операционный стол, когда оставалось от двух часов до двух дней. И был бы сепсис. Сделали две операции на голове, на клиновидной пазухе. Врачи вырезали все, что можно. До мозга оставались буквально миллиметры. Вспоминала тогда историю Юлии Началовой - если бы ей отрезали ногу, то, возможно, она осталась бы жива…".

Поклонники жалеют несчастную. И пытаются своими силами выяснить, что послужило причиной тяжелого недуга красавицы. Некоторые полагают, что Алиса сделала ряд пластических операций. Однако хирургические вмешательства прошли с осложнениями.

Стоит отметить, что в середине февраля стало известно о том, что Алиса проиграла суд бывшей свекрови. Татьяна Ивановна год пыталась выселить экс-жену сына, но та упорно отказывалась съезжать из ее особняка. Тогда пенсионерка подала иск в суд с требованием, чтобы Казьмина вместе с тремя малолетними детьми освободила просторный дом площадью 300 квадратных метров в поселке Коломяги под Санкт-Петербургом. Приморский районный суд полностью удовлетворил иск Татьяны Аршавиной.