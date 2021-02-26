Благодаря «Пятёрочке» мечты ее гостей стали явью

«Акцию, которая исполняет мечты гостей, «Пятёрочка» проводила уже третий год подряд, и каждый раз нам очень приятно было делать такие важные и долгожданные подарки, - отметил Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка». - Мы благодарим каждого гостя наших магазинов и участника акции по всей России за отклик, за то, что доверили «Пятёрочке» свои ежедневные покупки. Мы рады вновь подарить веру в настоящее чудо, исполнить чьи-то заветные мечты и вдохновить всех на участие в наших новых акциях».

Акция «Исполняем мечты!» стартовала 24 ноября 2020 года и завершилась 11 января 2021 года. По условиям в ней мог принять участие любой гость. Достаточно было зарегистрироваться в программе лояльности «Выручай-карта». Чтобы получить шанс выиграть призы, необходимо было нажать на кнопку «Участвую» в личном кабинете или мобильном приложении «Пятёрочки». За каждую покупку в «Пятёрочке» на сумму от 555 рублей с применением своей действующей «Выручай-карты» гости копили «шансы» на выигрыш, а за покупку товаров партнера акции получали дополнительные.

Розыгрыш главных призов состоялся в конце января 2021 года. Главный приз – квартиру в Москве – получила Елизавета Ташбаева, жительница поселка городского типа Октябрьский Московской области. «Такой выигрыш - это шок! – не скрывала своей радости победительница акции «Исполняем мечты». - Да еще в такое время, когда это действительно нужно – прямо чудо! Мы с семьей живем в Октябрьском, я в декрете и занимаюсь ребенком, а летом мы ждем пополнение. Мы очень рады, будет свое гнездышко».

Новые комфортабельные автомобили KIA Rio для всей семьи достались Анастасии Раскопиной (г. Иваново), Маргарите Суворовой (г. Хотьково Московской области), Людмиле Крючковой (г. Волгоград), Надежде Бережной (г. Краснодар) и Елене Строкулевой (г. Москва).

Помимо этого, среди всех участников были разыграны баллы на «Выручай-карту», сертификаты на покупки в интернет-магазине «OZON» и смартфоны.

Полный список победителей опубликован на сайте 2021.5ka.ru.