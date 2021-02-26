В Минприроды предлагают повысить тарифы на коммуналку для борьбы со свалками

Чтобы решить проблему с переработкой и разделением отходов, можно открыть пункты платного приема мусора. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Строка «обращение с твердыми коммунальными отходами» в платежках россиян может вырасти на 3%. В Минприроды считают, что это поможет решить проблему со свалками - «прибавку» можно пустить на их рекультивацию. Пока же средний тариф составляет около 1080 руб в год (90 руб. в месяц).

- Мы провели анализ стоимости рекультивации разных видов полигонов на территории страны. Исходя из средних значений, размер тарифной надбавки должен составить порядка 32 рублей в год на человека, - заявил директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов, выступая на заседании Общественного совета ведомства.

Чиновник считает, что рост тарифа не станет критичным для людей, к тому же у Федеральной антимонопольной службы эта идея возражений не вызывает. Между тем, повышение тарифов ЖКХ для борьбы со свалками пока не обсуждали с другими министерствами. Поэтому еще не факт, что эту идею поддержат в правительстве. Да и эксперты считают, что проблему мусорных полигонов не нужно решать за наши деньги.

- Вся рекультивация должна быть сделана за счет бюджета, куда мы отчисляем достаточно налогов. И эти деньги можно найти в бюджете любого региона, а не в карманах у населения, - убеждена Вера Москвина, исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ. - 32 рубля с каждого человека в год - огромные деньги! А потом повышение платы за эту услугу на 3-10 процентов в год станет таким же регулярным, как и рост тарифов на воду, тепло и т. д.

По словам Веры Москвиной, чтобы решить проблему с переработкой и разделением отходов, можно открыть пункты платного приема мусора.

- Народ сам понесет и картон, и пластик, и стекло. Во дворе не нужно будет ставить ни одного разделительного бака, - говорит Москвина. - Сейчас люди вручную сортируют этот мусор в специальных местах и получают за это зарплату. Отдайте эти деньги народу и вы не найдете ни одной валяющейся банки или коробки. В Японии домохозяйка каждый день распределяет в четыре ведра все, что у нее скопилось за день, даже снимая с пластиковой бутылки бумажную этикетку. Почему мы не можем это сделать на уровне населения? Тогда не нужно будет повышать тарифы.

Москвина добавила, что вместе со специалистами изучала мусорную проблему в восьми странах Евросоюза. Так, в Австрии мусоросжигательный завод, похожий на нашу Останкинскую башню или арт-объект, стоит в центре Вены. В Голландии, где все сжигается и возвращается теплом в дом, вообще не возникает вопросов о том, что это может стоить для населения дополнительных денег. Там берут плату не за сжигание мусора, не за рекультивацию, а за отопление.