«Человек, вовлеченный в проблемы людей»: в Белгородской области подвели первые итоги работы Вячеслава Гладкова

В пятницу, 26 февраля, исполнилось 100 дней, как Вячеслав Гладков работает на посту временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области. Должность главы региона Вячеслав Гладков получил после встречи с президентом России Владимиром Путиным 18 ноября прошлого года. Гладков смог изменить представление жителей региона об открытости власти.

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Вячеслав Гладков стал первым представителем государственной власти в Белгородской области, проводящим прямые линии с гражданами. Во время общения с населением врио губернатора не тушуется, прямо отвечает на самые неудобные вопросы. За 100 дней его нахождения у власти в регионе на горячую линию позвонили 3888 белгородцев.

Чаще всего в интернете главу региона спрашивают о здравоохранении. Еще местных жителей волнует сфера жилищно-коммунального хозяйства, дороги, образование и благоустройство. Некоторые вопросы касаются проблем окружающей среды и обращения с отходами.

Пожалуй, на территории региона не осталось ни одного жителя, который хотя бы раз не слышал утреннее приветствие нового врио губернатора. С самого начала работы Вячеслав Гладков стал общаться с населением через Instagram. Недавно Гладков создал профили в «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Во все социальные сети врио губернатора уже пришло 2626 сообщений.

Население Белгородской области получило возможность оперативно узнавать основные новости своей малой родины в ходе прямых эфиров с еженедельных оперативных совещаний. На них региональные чиновники обсуждают оперативные проблемы и задачи на будущее. Другим немаловажным форматом общения для белгородцев стали личные встречи с Вячеславом Гладковым, которые проводятся два раза в месяц. За прошедшее время люди прислали 291 обращение. Так, прием в Белгороде продлился 14 часов. На встречу с врио губернатора записались 140 жителей. Лично поговорить с Гладковым о проблемах пришли более 80 человек.

Еще одним нововведением с приходом нового главы региона стала проверка работы чиновников с помощью телефонных звонков. Врио губернатора сам звонит белгородцам, которые просили его о помощи, жаловались или задавали вопросы. Гладков проверяет, совпадает ли написанное в отчетах его подчиненных с реальным положением вещей.

Например, в конце прошлого месяца в Ракитянском районе местные власти проигнорировали распоряжение Вячеслава Гладкова. Местная жительница посетовала, что расписание дополнительных рейсов автобусов так и не наладили. Но в бумагах, которые поступили врио губернатора, сообщалось о решении проблемы.

ПРИМЕР ОКАЗАЛСЯ ЗАРАЗИТЕЛЕН

После того, как глава региона не только объявил, но и стал работать в условиях открытости, его примеру последовали все руководители районов и департаментов. По поручению врио губернатора главами администраций были проведены уже 189 личных приемов. В ходе них приняли 906 белгородцев. Во время прямой линии градоначальнику Белгорода Юрию Галдуну поступило 156 звонков.

Руководители департаментов стали отвечать на вопросы населения как в своих официальных профилях, так и в аккаунтах Вячеслава Гладкова. Давать ответы на обращение госслужащие должны в течение 24 часов.

Множество вопросов появлялось и в сфере кадровых изменений в областном правительстве с приходом нового врио губернатора. К примеру, главой департамента здравоохранения стал экс-главврач детской областной больницы Андрей Иконников. Понятно, что такой специалист в курсе всех особенностей медицины в Белгородской области. Он способен грамотно руководить сферой здравоохранения.

Департаментом социальной защиты населения и труда назначили управлять Елену Батанову. Ранее она возглавляла социальный блок и на посту заместителя губернатора с 2015 года курировала управление социальной защиты, ЗАГС и дела архивов.

Начальником департамента внутренней и кадровой политики стал профессиональный медиаменеджер Алексей Папченя. Он в прошлом был исполняющим обязанности директора «Ставропольского телевидения» и советником главы региона.

В эру быстрой цифровизации первым заместителем врио губернатора Белгородской области сделали главу департамента цифрового развития Евгения Мирошникова. Начальником администрации губернатора избрали опытного профессионала Алексея Семенихина. Последний до этого 13 лет трудился в федеральных органах исполнительной власти.

ПОМОЩЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА

Разумеется, федеральный центр пристально следит за работой новых руководителей регионов. Вячеслав Гладков выстроил отношения с Москвой, ему удается решать проблемы Белгородской области с привлечением федеральных денег и при поддержке столичных министерств и ведомств. Так, с 18 ноября минувшего года дополнительно из федеральной казны в областной бюджет пришло 1 536 621,9 тыс. рублей, а в текущем году в виде целевых трансфертов поступит еще 428 276,0 тыс. рублей.

Кроме того, в ходе командировок в Москву Гладков побеседовал с главой Минкульта РФ Ольгой Любимовой, замглавы Минпросвещения РФ Татьяной Васильевой и первым замглавы Минтранспорта РФ Андреем Костюком.

Об итогах расскажем коротко:

- Минкультуры РФ в 2022-2024 годах в ходе развития национального проекта «Культура» поддержит работы по реновации Белгородского государственного центра народного творчества, работы по капитальному ремонту здания Белгородского государственного академического драматического театра имени М.С. Щепкина, строительство ЦКР в Короче и работы по сохранению объектов культурного наследия федерального значения мемориального комплекса «В честь героев Курской битвы»;

- в Белгородской области не менее 10 школ превратятся в пилотную площадку для реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда»;

- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства предоставит Белгородской области дополнительное финансирование на расселение 300 человек в 2020-2021 годах из ветхого жилья: речь идет о сумме 273,77 миллиона рублей;

- на 2021 год дополнительные деньги в размере 700 миллионов рублей выделят для переселения еще 600 человек;

- из федерального бюджета переведут средства на начало ремонта автотрассы М-2 «Крым»;

- на поддержку малого и среднего бизнеса в 2021 году направят 118,6 миллиона рублей субсидий;

- в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» из Москвы поступит 25,7 миллиона рублей;

- субсидии на реализацию пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области» составят 127 миллионов рублей.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЛИДЕРСКИХ ПОЗИЦИЙ

В наши дни Белгородская область лидирует во множестве отраслей как в России, так и за границей. Один из векторов политики Вячеслава Гладкова позволит укрепить эту позицию.

С начала 2021 года все районы и городские округа региона перевели на электронный льготный проездной билет. В конце 2020 года в Белгородской области запустили пилотный проект платформы обратной связи на портале госуслуг. Теперь все обращения автоматически попадают в ответственное ведомство. На решение каждого вопроса дается от 10 до 30 суток. Месяц назад в Белгородской области ввели в эксплуатацию первую криптокабину. Она позволяет белгородцам самостоятельно оформлять загранпаспорта нового образца. Со второго февраля в регионе дан старт проекту по формированию IT-навыков в детсадах. Дошкольники занимаются легоконструированием. У них развивают алгоритмическое мышление.

Сервис видеоконсультаций с сотрудниками ведомств «Правовая помощь онлайн» стал еще одним новшеством для белгородцев. На платформе реально записаться на онлайн-прием к экспертам различных ведомств. Было усовершенствовано приложение «Электронный рецепт». На сегодня жители региона могут дистанционно, без посещения поликлиник, продлить рецепты. Кроме того, в конце прошлого года Белгородская область полностью перешла на электронный документооборот.

В нынешнем году на государственную социальную помощь по программе «Содействие» выделили 227 миллионов рублей. Программа запущена по распоряжению врио губернатора. Финансовую помощь должны получить свыше 2200 местных жителей.

Помимо вышеперечисленного, по итогам 100 дней надо отметить:

- обновление объекта размещения твердых коммунальных отходов на территории Волоконовского района; ресурс полигона продлен на два года;

- выделение на модернизацию государственной собственности (социальное жилье) дополнительных 548,5 млн рублей;

- увеличение инвестиций на поставку станций водоподготовки в 16 муниципалитетах региона (550 млн рублей);

- выделение 252 млн рублей на возведение, реконструкцию и техническое перевооружение микрорайонов с индивидуальным жилищным строительством;

- заявку в Минстрой РФ на дополнительное финансирование федерального проекта «Чистая вода»;

- субсидии из федеральной казны в сумме 401 млн рублей на реализацию региональной программы по повышению качества питьевой воды.

Также в этом году в Белгородской области собираются возвести 14 фельдшерско-акушерских пунктов и один офис семейного врача на условиях софинансирования.

Вячеслав Гладков не забывает и о культурном развитии соотечественников. К примеру, в наступившем году из региональной казны дополнительно выделят 2 млн рублей на софинансирование гранта Минкультуры России для реализации творческого проекта в Белгородской филармонии.

БЕЛГОРОДЦЫ ПРИНЯЛИ ГЛАДКОВА

За первые 100 дней новый врио губернатора изучил почти все сферы жизни Белгородской области. Вячеслав Гладков потребовал от регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства создать проект программы софинансирования капремонта общежитий. В результате орган начал составлять списки домов. Гладков предлагает внести в план прокладку магистральных сетей теплоснабжения в микрорайоне Южный. В итоге эксперты уже сформировали три инициативы, самая оптимальная из которых - поквартирное теплоснабжение.

Белгородскому департаменту строительства и транспорта придется изучить вопрос по источникам инвестиций в ремонт асфальтового покрытия трассы «Олимпия». Департамент физической культуры изыскивает источники финансирования для закупки оборудования, а администрации Белгорода – разрабатывает и дополняет концепт обновления трассы.

В числе прочих распоряжений главы Белгородского региона - разработка дорожной карты по вакцинации местных жителей от китайской коронавирусной инфекции на основании положительного опыта Старооскольского городского округа.

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов считает, что за три месяца руководства Вячеслава Гладкова белгородцы его приняли. Это является заслугой самого врио губернатора. Глава региона изучил подведомственные территории. Это открытый человек, вовлеченный в проблемы людей. Всего за несколько недель Гладков провел множество встреч с населением. Помимо этого, политик сотрудничает с управленцами, входившими в команду бывшего губернатора Савченко. Он перенимает только лучший опыт.

По словам декана факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Кабинете министров России Александра Шатилова, Вячеслав Гладков является главой региона нового типа. Политик имеет и управленческую, и экономическую, и инновационную подготовку. Его внимание приковано к цифровой сфере, к IT-технологиям. Врио губернатора стремится развивать данное направление. Белгородской области придадут новое лицо. Ее удастся вывести на новый уровень развития. Там будут задействованы не только привычные для региона отрасли, но и будут использованы новые возможности для его развития.