Джо Байден объяснил, почему США никогда не признают Крым российским

Разумеется, ни слова Байден не сказал о том, в каких условиях в Крыму принималась решение о вхождении в состав России Фото: REUTERS

Американские власти никогда не признают Крым частью Российской Федерации и будут помогать Киеву противостоять российской «агрессии». Об этом говорится в официальном заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома и приуроченном к годовщине «крымской весны».

- Крым – это Украина, - подчеркивается в заявлении Байдена. – Соединенные Штаты никогда не признают аннексию полуострова Россией. Мы приложим все силы, чтобы Россия ответила за агрессию по отношению к Украине.

Референдум о самоопределении полуострова американский президент назвал нарушением норм международного права. Разумеется, ни слова Байден не сказал о том, в каких условиях в Крыму принималась решение о вхождении в состав России, что тогда творилось в Киеве, и какая угроза нависла в то время над русскоязычными жителями полуострова.

Отметим, что официальная Москва последовательно выступает за право национальных меньшинств самим определять свой статус – причем не только в Крыму, а в любой точке мира. В пятницу 26 февраля официальный представитель российского МИДа Мария Захарова еще раз подчеркнула – эта позиция нашей страны высказывалась не раз, - что РФ готова допустить в Республику Крым и Севастополь международные организации, работающие в области соблюдения прав человека. Скрывать Москве определенно нечего, население Крыма приняло решение добровольно. Напомним, на референдуме 96,77% крымчан и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Более чем однозначный результат.

Кстати, кроме громких слов Соединенные Штаты не сделали для Крыма ничего. Ни в 2014-м, когда отряды украинских националистов готовились вторгнуться на полуостров, ни позже, когда власти США ввели жесткие санкции против России, а также запретили любые экономические связи с Крымом. Конечно, регион это без проблем пережил, но странно, что Вашингтон так сильно волнуется о территории, которая для него на карте просто белое пятно.

Да и Киев получает от Вашингтона разве что моральную поддержку. Уровень жизни в стране падает, новые кредиты выдают с большим скрипом и на, мягко говоря, некомфортных условиях. Эксперты в один голос твердят, что Штаты не заинтересованы в развитии Украины, рассматривая ее лишь как буферную зону, отделяющую Россию от Европы. Жаль, что этого не видят лишь в самом Киеве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский попросил у России вернуть «сердце Украины» - Крым

Но сделал это без должного уважения, даже с угрозами (подробности)