"Осталась без кормильца": одинокая и бездетная вдова Андрея Мягкова помимо пенсии получает еще 30-50 тысяч рублей

Анастасия Вознесенская осталась совсем одна. Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости

После смерти актера Андрея Мягкова его вдова Анастасия Вознесенская осталась совсем одна. 77-летняя артистка перенесла инсульт и тяжелую форму менингита и давно не выступает на сцене МХТ имени Чехова. Однако театр до сих пор платит ей зарплату.

"Хорошо, что в МХТ имени Чехова платят деньги Анастасии Вознесенской. Ей надо помогать. Она осталась теперь одна - без кормильца. Я, как глава директорской ложи всех театров Москвы, могу сказать только спасибо, что руководители платят ей какие-то деньги. Должно что-то такое святое оставаться между людьми", - рассказал директор "Ленкома" Марк Варшавер

Он раскрыл примерную зарплату Вознесенской в театре. "Думаю 30 тысяч рублей, максимум 50. Не больше. Это в нашем театре зарплаты побольше. Поверьте, Андрей Мягков стоит того, чтобы о его супруге позаботились. Это отношение коллектива к ушедшим великим людям", - цитирует мэтра Teleprogramma.pro.

Варшавер также сообщил, что актер Николай Караченцов после ДТП получал до самой смерти в "Ленкоме" приличную сумму. "Караченцов много лет болел. Он получал 200 тысяч рублей в месяц вместе с Поргиной до последнего дня. Пока не ушел из жизни. И сегодня Поргина нигде не играет, редко заходит в театр, но она получает зарплату. Поргина не сказала спасибо. Но мне и неважно. Такому великому артисту можно платить и помогать", - рассказал Марк Борисович.

Помогает театр и некоторым другим звездным артистам, которых на сцене уже давно не видно. "Людмила Зорина, жена Олега Янковского. Она получает зарплату до сих пор. Ванда Владимировна Леонова, жена Евгения Павловича Леонова. Тоже получает зарплату. Она лет восемь не приходит, болеет, но мы ей платим. И до этого получал Всеволод Дмитриевич Ларионов. Он не работал несколько лет, но ему платили. Это святое, благо, это надо делать. И я хочу, чтобы другие театры брали пример с нас", - заявил Варшавер.