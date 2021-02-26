Пашиняна свергают под шашлык и братание с полицией

Майдан в Армении слишком похож на … первомайскую демонстрацию. Фото: Александр КОЦ

За пару кварталов от ереванского «майдана» тянуло … ароматом шашлыка. Огромные куски свинины жарились на импровизированном мангале прямо в центре столицы Армении - на проспекте Баграмяна, который оппозиция превратила в штаб сопротивления. Напротив здания Национального собрания развернули сцену, прямо на проезжей части поставили брезентовые палатки с печками-буржуйками, разожгли костры на дороге...

Огромные куски свинины жарились на импровизированном мангале прямо в центре столицы Армении Фото: Александр КОЦ

Неспешный армянский протест постепенно наполнялся людьми и смыслами.

- Это не революция и не военный переворот, как бы кому-то не хотелось так представить, - объяснял мне хирург Геворг Григорян. - Это освобождение армянского народа от оккупации туркоподобных агентов. Сам я не политический деятель, я врач.

- Сегодня прямо с утра оперировал, после стабилизации пациента я каждый день спускаюсь сюда, чтобы принять участие в этом освобождении. Потому что это моя родина и никуда я уезжать отсюда не собираюсь. Это для меня главное и для всех, кто собрался здесь.

Неспешный армянский протест постепенно наполнялся людьми и смыслами. Фото: Александр КОЦ

А собрались люди взрослые. Не та молодежь, которая через «бархатную революцию» привел к власти Пашиняна. Есть люди и повоевавшие. Не случайно одна из главных претензий к премьеру Пашиняну даже не проигранная война в Карабахе, а слишком затянувшееся решение ее остановить. Противники премьера полагают, что взять на себя ответственность за поражения - мало. Пашинян должен уйти.

- Сам он никогда не подаст в отставку, его можно заставить, чтобы он ушел. Это может сделать парламент, - поделился со мной зашедший на кофе в палаточный городок первый премьер Армении Вазген Манукян. - Поэтому мы собрались около парламента. Мы думаем, давление народа заставит этих людей одуматься, и они проголосуют против Пашиняна.

Оппозиция протестует в Ереване. Фото: Александр КОЦ

– А у вас какие претензии к Пашиняну?

- Во-первых, позорно проигранная война и его вмешательство в военные действия. Все время мешали военным. И не случайно сейчас они выступили против Пашиняна. В конце концов, вся армия, не только начальник штаба, но и руководители всех пяти корпусов выступили против него. Другие вопросы - связанны с коррупцией. Но они, конечно, требуют проверки.

- Это военный переворот?

- Военный переворот - это когда войска вводят в город, захватывают власть, или оставляют власть у себя. Ничего такого не произошло. Армия высказала свое мнение. Армия должна обеспечить безопасность страны. Они указали, что безопасности страны угрожает премьер-министр. Большего они не сказали и ничего не сделали.

У оппозиции основная цель - добиться ухода Пашиняна и новых выборов Фото: Александр КОЦ

- Как я понимаю, у оппозиции основная цель - добиться ухода Пашиняна и новых выборов?

- Новые выборы. Но сначала должно быть временное правительство, которое в течение года острые углы, которые сейчас есть, немножко закруглит, чтобы не было такого противостояния внутри общества. И проведет выборы.

- Какие проблемы надо решать, которые не решил Пашинян?

- Столько проблем, что уже трудно сказать. Но я считаю, первая - это безопасность. Нужно сотрудничать с Россией, без нее мы не сможем восстановить свою армию. Это самое важное. Ну и злободневные вопросы - связанные с пленными, с семьями погибших. Это большие финансовые вопросы.

Около 3 тысяч человек прошлись, словно на первомайской демонстрации, с флагами. Фото: Александр КОЦ

Со сцены тем временем задорно ругали Пашиняна на все лады. Выступающие сменяли друг друга, послушать их подходили поближе даже полицейские, которые тут, в толпе, стоят как-то не по-силовому, ненавязчиво. А когда противники Пашиняна выстраиваются в колонну для шествия по городу, полиция заботливо берет их под охрану. Представьте себе протестный марш по проезжей части, во главе которого едут две машины ДПС с мигалками? А по бокам колонны идут цепочкой вежливые полицейские. Пасторальная картинка, дающая понимание, как силовики опасаются спровоцировать внутригражданский конфликт. Этого только Армении сейчас не хватало.

Жители аплодируют демонстрантам. Фото: Александр КОЦ

– Я думаю, что в органах безопасности и в полиции те же самые настроения, что и у нас, - поясняет мне за силовиков экс-директор Службы нацбезопасности Армении Артур Ванецян. - И очень скоро от них тоже последует какая-то реакция.

- Если Пашинян добровольно не уйдет в отставку, какие дальше действия оппозиции?

- Массовые протесты. Я думаю, у Пашиняна просто нет выхода. Он каждый день пытается удержаться у власти, манипулирует настроениями. Но это уже ему не удастся. И я думаю, в ближайшее время мы решим этот вопрос.

Демонстрантов приветствовали с балконов. Фото: Александр КОЦ

- Помимо проигранной войны, какие еще претензии к Пашиняну?

- Я, еще будучи руководителем Службы национальной безопасности, и де-факто являясь вторым лицом в государстве, еще полтора года назад заявил, что Пашинян ничего общего не имеет с государственным управлением, и ушел в отставку. Народ, к сожалению, тогда меня не услышал, что Пашинян ведет страну к развалу. А это произошло, к сожалению... Пашинян из уличного авантюриста не мог взять и превратиться в государственного деятеля. И он не может управлять страной. Вот и все.

Колонна тем временем сделала 10-километровый круг по городу. Около 3 тысяч человек прошлись, словно на первомайской демонстрации, с флагами. Их приветствовали с балконов и из автомобилей, но честно говоря, на меня это шествие - искреннее и наивное - впечатление не произвело. На Пашиняна, скорее всего, и подавно. Не было в нем революционного задора и злости.

– Еще раскачаются люди, – «успокоил» меня знакомый. – Впереди выходные. Вот увидишь.