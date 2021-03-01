Коронавирус подавят и в горах

Топ-менеджеры "ПРОМОМЕДа» Кира Заславская и Андрей Младенцев (за столом слева) подробно рассказали сенатору Виктору Бондареву и главе Дагестана Сергею Меликову (в центре), а также главе Минздрава республики Татьяне Беляевой, как Арепливир поможет в борьбе с коронавирусом.

Когда боевого летчика, Героя России и бывшего командующего ВКС страны Виктора Бондарева в минувшем ноябре настиг коронавирус, генерал не запаниковал.

- С первого дня применял препарат. Температура выше 36.9 не поднималась. На 9-й день был чист, - по-военному кратко и емко доложил Глава Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации на совещании в Махачкале. Совещание проводил Врио главы республики Сергей Меликов. Он тоже заболел в ноябре, но Арепливир не использовал и был госпитализирован.

В феврале 2021-го Группа компаний «ПРОМОМЕД», запустившая в прошлом году производство лекарства от Covid-19 на своем заводе «Биохимик» в Саранске, предложила дагестанскому руководству, с учетом непростой ситуации с коронавирусом в регионе, помощь. Ранее уже 11 регионов страны получили в дар значительные партии препарата, который дает возможность эффективно бороться с болезнью на ранней стадии.

В Дагестане, где вирус настиг более 25 тысяч человек, откликнулись быстро. И пригласили представителей компании и сенатора Бондарева в Махачкалу — чтобы на встрече с главврачами больниц и поликлиник в онлайн формате получить пояснения, понять дальнейшие действия.

Глава медицинского департамента «ПРОМОМЕДа» Кира Заславская, отметившая профессионализм дагестанских врачей, которые во время обострения пандемии проявляли настоящее мужество, подчеркнула, что Арепливир имеет прямое направленное действие, препятствуя размножению вируса, заметно повышает эффективность стандартной терапии и улучшает состояние больных уже после первого дня приема.

- Препарат относится к пятому, самому низкому классу токсичности, - отметила госпожа Заславская, - И на стадии клинических исследований, и уже в накопленной медицинской практике, он хорошо зарекомендовал себя при применении пациентами из всех групп риска.

Главный исполнительный директор Группы компаний Андрей Младенцев, чье детство прошло в Каспийске, рассказал, что производство удалось запустить в рекордные три месяца на собственном заводе в Мордовии, созданного еще при СССР именно для борьбы с эпидемиями и вирусными инфекциями. Причем выпуск препарата идет на собственных, отечественных компонентах.

- Мы проанализировали все имеющиеся варианты лечения коронавируса, выбрали наиболее эффективную молекулу и одними из первых в мире наладили производство готового лекарства, - подчеркнул господин Младенцев. - Важно сказать, что Арепливир входит в список лекарств, рекомендованных Минздравом для лечения коронавируса, а также включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

На связь с Махачкалой вышел один из разработчиков Арепливира - академик РАН и главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь.

По данным профессора МГСМУ, (у которого мама и жена родились в Дагестане), важно не только отсутствие побочных эффектов при применении препарата, но и то, что в 95% случаях при своевременном применении он предотвращает переход заболевания в тяжелую стадию с необходимостью применения ИВЛ.

- Даже итогов анализа ПЦР-теста можно не дожидаться, - заявил господин Пушкарь, - и сразу начинать применять Арепливир.

Врио министра здравоохранения республики Татьяна Беляева напомнила, что положительный, еще прошлогодний опыт применения препарата, в регионе уже есть.

- Раннее применение препарата будет способствовать тому, что мы не получим грозных осложнений, сбережем сотни жизней, - сообщила министр, - все препараты будут распределены по ковидным госпиталям для защиты наших медработников из «красных зон».

Специалисты из Москвы ответили на вопросы дагестанских медиков. В частности, о том, насколько эффективен Арепливир при иных вирусных заболеваниях.

Итог совещанию подвел глава республики. Сергей Меликов выразил благодарность и Комитету по обороне и безопасности Совфеда и ГК «ПРОМОМЕД» за то, что такая благородная миссия реализует концепцию безопасности в плане здоровья населения в регионе.

- Хотя в плане заболеваемости мы движемся к стабилизации, эта гуманитарная акция для нас очень своевременна, - подчеркнул руководитель Дагестана, - а наша правительственная делегация отправится на завод «Биохимик», чтобы изучить возможности дальнейшего взаимодействия.

Готовится Соглашение о прямых поставках других противовирусных лекарственных препаратов в эту южную республику.