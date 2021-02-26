Умер Виктор Козлов - автор "Восточного танца", "Баллады о Елене" и "Маленького детектива"

Умер музыкант, педагог и композитор гитарной музыки Виктор Козлов. Фото: Кадр видео

Мир гитары понес невосполнимую утрату. 12 февраля ковид унес жизнь выдающегося музыканта, педагога и композитора гитарной музыки Виктора Козлова.

У нас мало знают современных композиторов. Принято считать, что последним, кто сочинял музыку для гитары был Иванов-Крамской, а сейчас, в основном, впереди планеты всей какие-нибудь испанцы или итальянцы. Да мало ли. Но это не так.

Имя челябинского музыканта Виктора Козлова знакомо всем, кто занимался классической гитарой. Челябинский автор был одним из самых знаменитых композиторов, пишущих для "шестиструнки" и его произведения входили в обязательную программу обучения даже за рубежом.

Козлов написал более двухсот композиций, но самые его хиты - это "Баллада о Елене", "Маленький детектив" и "Восточный танец". Лирическая "Баллада о Елене", в которой слышатся отголоски песни "Битлз" And I Love Her, посвящена супруге Виктора Викторовича. Комический "Маленький детектив" приводит слушателей в удивление: во время исполнения гитаристу удается имитировать звуками и бег по лестнице, и шорох краденых вещей, и звуки полицейских сирен, и даже поимку преступника.

Ну и, конечно, хит Козлова - это "Восточный танец". Тот, кто сумел освоить это сложное произведение, становился героем музыкальной школы. Смотреть на исполнение этого произведения можно было, как на спектакль: сначала музыкант "окатывает" слушателя звуком, как из ковшика, в процессе игры использует инструмент не только по назначению, но и как ударную установку, а в конце - дает гитаре легкий шлепок "по попе", что производит зрителя в экстаз.

С "Восточным танцем" Козлова связано много шуток, поскольку конферансье норовили слить в одно название и фамилию композитора, чтобы получилось "Восточный танец козлов".

А еще недоброжелатели называли Козлова не композитором, а генератором спецэффектов на гитаре: ведь в своих произведениях Козлов делал ставку на прием и сам слыл мастером приема.

Сам Виктор Викторович ни на какие выпады не обижался, поскольку обладал грандиозным чувством юмора. Пусть будет восточный танец козлов, пусть будет "генератор спецэфектов". Главное, - считал он, - чтобы для шестиструнки создавалось как можно больше произведений, чтобы она не зачахла и не угасла, как в свое время семиструнная гитара, для которой перестали писать.

Виктору Козлову был всего 61 год. До последнего преподавал класс гитары в Южно-Уральском государственном институте искусств им. П.И.Чайковского. В день прощания с музыкантом, которое состоялось 17 февраля, многие его ученики шутили, вспоминая крылатые фразы учителя.

"Не бывает сложных мест, бывает неправильно выбранная скорость"

"Если тебе показалось, что у тебя получается, повтори еще сто раз"

"Чтобы сыграть на сцене на 100%, нужно быть готовым на 170"

-"Не удобно? удобно - это спать"

"Одним пальцем только в носу ковыряют, а не на гитаре играют".

Любимой историей Виктора Козлова был эпизод в поезде: музыкант ехал на гастроли и репетировал программу. А когда вышел, с ним захотел познакомиться пассажир из соседнего купе:

- Я не понимаю, как вы играете, - выразил недоумение пассажир. Струн на гитаре мало, всего шесть, а нот-то семь!

Светлая память мастеру.

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