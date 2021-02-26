Два проекта «Комсомольской правды» победили в конкурсе Института развития интернета

«Комсомольской правда» дважды – с проектами «Юра – мы победили!» и «Такие 90-е» - победила в конкурсе, проведенном в 2021 году Институтом развития интернета (ИРИ) под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Всего финансирование в рамках национального проекта «Культура» получат 40 проектов со всей страны. На их развитие планируется выделить более 1,1 млрд рублей.

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!

Проект «Юра, мы гордимся!» (в противовес мему «Юра, мы все потеряли») посвящен 60-летию первого полета Гагарина. Он позволит молодежи узнать о роли нашей страны в освоении космоса, о современных космических технологиях, познакомиться с представителями космической отрасли, нам есть чем гордиться!

Проект состоит из мультимедийного лонгрида, включающего в себя главные достижения отечественной космонавтики за 60 лет, квест по истории первого полета, истории молодых представителей космической отрасли России, статья о важности освоения космоса для развития страны, профессии, позволяющие стать ближе к космосу, тесты на тему космонавтики и маски к юбилею покорения космоса.

Кроме того, ИРИ поддержало совместный проект «КП», Государственного центрального музея современной истории России и Media+ «Такие 90-е», посвященный проблемам взросления, образования и культуры, с которыми молодежь сталкивается постоянно – и в конце 20 века, и в наши дни. Мы покажем героев своего времени тогда и сегодня – простых ребят и девчонок, которые оставались собой, не смотря на сложное время великих перемен. Идея связана с предстоящей датой: в 2021 году исполнится 30 лет с момента распада СССР, вслед за которым начался новый период в истории страны.

Председатель Конкурсного комитета, гендиректор АНО «Диалог» Алексей Гореславский отмечает, что с каждым разом оценивать и отсеивать проекты становится все сложнее. По словам управленца, это связано в первую очередь с качеством проектов, которое существенно выросло.

«Об этом говорят как наши независимые эксперты, так и статистика оценок. Общий средний балл всех заявок увеличился почти на единицу — с 5,8 балла в 2020 году до 6,7 балла в 2021 году», — пояснил эксперт.

Победители первой сессии конкурса на создание интернет-контента для молодежи 2021 года были отобраны из более 450 заявок. Сейчас в состав Наблюдательного совета входят режиссер Тимур Бекмамбетов, писатель Александр Цыпкин, глава студии «Анимаккорд» Дмитрий Ловейко, гендиректор «Яндекса» Елена Бунина, гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, председатель Комитета по культуре Госдумы Елена Ямпольская, видеоблогер Амиран Сардаров, гендиректор Russia Today Маргарита Симоньян и другие.

40 ИЗ 451

В числе первых победителей 2021 года — проекты о войне, посвященные внутреннему туризму, истории, волонтерству, профориентации; образовательные и мотивирующие проекты.

Шесть из 40 проектов — художественные сериалы, причем четыре из них — продолжение проектов прошлого года.

«Постепенно у нас формируется своеобразный пул постоянных конкурсантов и проектов, которые уходят на второй, третий сезон. В рамках первой сессии эксперты и жюри поддержали 10 таких проектов», — рассказывает генеральный директор АНО «ИРИ» Антон Ключкин.

Обратим внимание, что первая сессия приема заявок в рамках финансирования проектов в 2021 году проходила со 2 по 20 ноября 2020 года. На рассмотрение поступил 451 проект, победителями стали 40. Вторая сессия приема заявок проходила с 23 ноября 2020 года по 19 февраля 2021 года; третья сессия приема заявок стартует 15 марта 2021 года.