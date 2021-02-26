Певица МакSим рассказала, откуда у нее шрам на переносице

Певица МакSим. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица МакSим почти на год пропала из поля зрения поклонников: артистка прервала карьеру и сосредоточилась на здоровье. Марина Максимова перестала выступать после тяжелой аварии, ей потребовался почти год, чтобы восстановиться. За это время она сумела избавиться от тяжелой зависимости – алкоголизма. Теперь она вновь вернулась на сцену. Певица очень похудела – почти на 15 килограммов - и отлично выглядит. Несмотря на то, что на ее теле немало шрамов, Марина не собирается делать пластику и избавляться от них. Один из шрамов расположен на очень заметном месте – на переносице. Он давно уже стал «визитной карточкой» МакSим. В интервью «Телепрограмме» певица рассказала, как у нее появился этот шрам.

- У меня на теле много небольших шрамов, но я их совершенно не стесняюсь. Какие есть - такие прожиты. Про тот, что на переносице, хотелось бы рассказать какую-нибудь красивую историю, но все банально - я просто ударилась об стол, - рассказала Марина.

Шрам на переносице давно стал «визитной карточкой» МакSим. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ранее в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» Марина откровенно рассказала обо всем, что с ней произошло за последние пару лет. Она серьезно подсела на алкоголь – до такой степени, что у нее начались запои. Тяга к спиртному у певицы началась из-за неудач в личной жизни и потери ребенка. У нее случился выкидыш уже на большом сроке беременности. Ее младшей дочери Маше тогда было два года. МакSим тщательно скрывала, что ждет ребенка, хотя ее беременности вообще не было заметно. Певица тогда сильно похудела – до 39 килограммов, у нее началась анорексия. Организм дал сбой, и Марина попала в больницу на сохранение. Спасти ребенка не удалось.

- Это событие подкосило меня, как ничто в моей жизни, – говорит артистка.

Примерно тогда же у Марины тяжело заболел отец, у него была четвертая стадия рака. Потеря ребенка, сильные боли после аварии, неурядицы в личной жизни подтолкнули Марину к алкоголизму. Звезду не волновало, что дочери постоянно видели ее пьяной. Однажды она допилась до такой степени, что ее увезли в реанимацию.

Спасла артистку любовь, по ее словам, любовь. Она неожиданно получила предложение руки и сердца.

- В моей жизни появился близкий человек, я знала его давно, но не воспринимала серьезно. А он всегда говорил, что будет рядом, и что это навсегда, - рассказала Марина Борису Корчевникову.

Возлюбленный артистки настоял, чтобы Марину поместили в специальную лечебницу закрытого типа. Он приставил к певице охрану и следил за тем, чтобы она не сорвалась. Певица по четыре часа в день общалась с психологами, еще три часа занималась спортом. Артистка не общалась ни с кем, кроме близких. Ей было тяжело, но она справилась, переосмыслила свою жизнь и решила вернуться на сцену.

Своего любимого МакSим не спешит представлять поклонникам. Артистка говорит, что ее любимый мужчина попросил ее не показывать его. Известно, что его зовут Олег, он занимается бизнесом. Они не женаты, но Марину это не волнует – штамп в паспорте для нее совершенно не важен.

Певица уже жила в официальном браке: в октябре 2008 года на индонезийском острове Бали она вышла замуж за своего звукорежиссёра Алексея Луговцова. Через несколько месяцев у них родилась дочь Саша. Когда девочке исполнилось два года, Алексей и Марина развелись.

Следующим избранником МакSим стал бизнесмен Антон Петров. С Антоном Марина познакомилась во время корпоративной вечеринки, на которой она выступала. Бизнесмен возглавляет совет директоров компании, объединяющей крупную сеть ювелирных магазинов. В октябре 2014 года МакSим родила от него свою вторую дочь Машу. Правда, Антон и Марина расстались еще до рождения девочки - бизнесмен ушел к другой.