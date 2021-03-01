Создан портрет российского пользователя TikTok: держит кошку и играет видеоигры

«Ромир» создал портрет типичного российского пользователя TikTok Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исследовательский холдинг «Ромир» создал портрет российского пользователя TikTok и выяснил, что контент приложения интересует не только подростков, как думают многие, но и представителей старших поколений. В исследовании, поступившем на сайт kp.ru, приняли участие панелисты старше 14 лет.

Исследователи выяснили, что:

- Половина россиян, сидящих в TikTok регулярно делают заказы на Aliexpress.ru;

- Еще примерно половина отдают предпочтение сотовой связи Мегафон;

- 70% являются клиентами Сбербанка, 30% выбирают ВТБ, еще 15% - Альфа банк;

- 20% имеют два автомобиля в семье;

- 30% играют в видеоигры в свободное время. Столько же смотрят телевизор или читают книги;

- 50% российских тиктокеров держат кошек.

Портрет типичного тиктокера из России создали на базе Romir Single Source Panel. «Ромир» также выбрал лидеров среди пользователей TikTok из России: в этом году ими признаны Павел Воля и Иван Ургант.

- Исследование показывает, что тренд на развлекательный контент продолжает развиваться. Число пользователей старшего поколения не уступает количеству молодежи в приложении. Большая часть аудитории чувствительна к экономическим проблемам, поэтому отсутствие платного контента и дополнительных покупок лишь упрощает доступ к TikTok и увеличивает его охват, - прокомментировал данные анализа глава «Ромир» и основатель Mile Group Андрей Милехин.

Сообщается, что количество пользователей TikTok в России за последний квартал 2020 года выросло почти втрое. Доля российских пользователей в январе этого года составила 14%. В среднем в месяц в сервис теперь заходят 4,6% пользователей мобильных приложений, хотя осенью минувшего года этот показатель составлял 1,5%.