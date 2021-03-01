Губернатор Камчатки: Разговоры об оторванности Дальнего Востока от Москвы — миф

Владимир Солодов, губернатор Камчатки

Камчатка — далекая и загадочная. Владимир Солодов губернатор Камчатки родом из Москвы и переехал на полуостров совсем недавно — с апреля 2020 он был назначен врио, а в сентябре выиграл выборы и полноценно вступил в должность. В эфире радио «Комсомольская правда» он чаще всего употреблял выражение «и с этим нам предстоит работать» и излучал оптимизм. Солодов пообещал, что 2023 год станет своего рода переломным для камчадалов (так называются жители Камчатки), рассказал об экологии Камчатки, которая так всех и