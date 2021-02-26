Первые большие деньги у Натальи Дрожжиной могли появиться благодаря дружбе с любовником Галины Брежневой

Наталье Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину предъявили обвинение в мошенничестве Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В программе Андрея Малахова «Прямой эфир» снова обсуждали криминальную историю с имуществом семьи Алексея Баталова. Напомним, в октябре прошлого года актрисе Наталье Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину предъявили обвинение в мошенничестве с имуществом Баталовых. Об этом было написано много статей, не меньше было снято телепередач. Но каждый раз журналисты находили что-то новенькое, какой-то неожиданный поворот в сюжете.

Вот и на этот раз в программе Андрея Малахова певец Юлиан рассказал, что на похоронах Нонны Мордюковой к сестрам народной артистки СССР подошла Наталья Дрожжина и любезно предложила свои услуги «по квартирному вопросу». Сестры вроде бы отказались от помощи, Господь уберег.

Но главная интрига, которую пытался распутать Малахов, была в другом: как удалось Наталье Дрожжиной заключить брак сразу с двумя мужчинами? С легкой руки телевизионщиков пошли слухи, что в молодости Наталья Георгиевна была замужем и за Михаилом Цивиным, и за любовником Галины Брежневой, цыганским бароном Борисом Буряце.

На эту тему Малахову удалось собрать разные версии.

Александр Милаев, пасынок «советской принцессы» (так называли дочь Генерального секретаря КПСС Леонида Брежнева) вспомнил, что однажды он видел в гостях у своей мачехи Наталью Дрожжину. И сделал вывод: скорее всего по просьбе Галины Леонидовны тогда ещё молоденькая актриса Дрожжина поехала в лагерь, где сидел Буряце.

Вдова и дочь актера Баталова Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Тут надо напомнить предысторию. Будучи в третьем браке с Юрием Чурбановым, Галина Брежнева встретила своего «цыганского принца». Благодаря дочке Генсека Буряце жил на широкую ногу в квартире в центре Москвы, обставленной дорогой мебелью, носил шубы в пол, ездил на «Мерседесе». Но за шикарную по советским меркам жизнь ему пришлось дорого заплатить. Галина Брежнева была женщиной темпераментной и не скрывала свою связь с цыганом ни от мужа, ни от общественности. Эта открытость сыграла в биографии Бориса Буряце роковую роль. Дошли слухи и до Леонида Ильича. Брежнев был не в восторге от выбора дочери. Буряце имел связи с криминальным миром, занимался спекуляциями с валютой и бриллиантами. Его арестовали в связи с ограблением в 1981 году квартиры известной дрессировщицы Ирины Бугримовой. В тюрьму он попал как организатор похищения драгоценностей цирковой артистки.

Племянник Буряце утверждает, что именно на зоне Наталья Дрожжина и Борис Буряце поженились. У них была тайная свадьба в тюрьме. Но это был фиктивный брак из деловых соображений. Буряце нужна была связь с волей, чтобы облегчить свою жизнь на зоне. И Дрожжина была этим связным, на этом заработала хорошие деньги.

Подруга Галины Брежневой Виктория Лазич предложила свою версию событий 40-летней давности: «Я точно знаю: никогда любовных отношения между Буряце и Дрожжиной не было. И бизнеса тоже не было. Галина Леонидовна искала надежного, порядочного человека, через которого она могла бы помочь Борису на зоне. Этим человек стала Наталья Дрожжина. Брежнева дала Наташе деньги. Именно Галя попросила заключить фиктивный брак с Буряце.

Соседка Дрожжиной по квартире Татьяна Куликова вспомнила: «Любви между Натальей и Борисом Буряце не было. Цивина мы считали ее мужем. Вначале Наташа жила с мамой и братом в двухкомнатной квартире, потом к ним пришел Цивин. Борис Буряце был соседом, он жил в однокомнатной квартире в этом же доме». Скорее всего, речь идет об одной из башен на Садовой-Триумфальной улице.

То, что между Дрожжиной и Буряце вероятней всего был фиктивный брак, "необходимый любому оказавшемуся в тюрьме", подтвердил актер Владимир Долинский, который 4 года отсидел в тюрьме в 70-ые за незаконные валютные операции. «Такой человек нужен, чтобы передавать информацию с воли, приносить передачи», - со знанием дела объяснил Долинский.

Как стало понятно из рассказа друзей Натальи Дрожжиной, первые большие деньги у нее появились благодаря дружбе с Борисом Буряце. Именно тогда Наталья Георгиевна смогла купить квартиру, которую подарила своему брату.